El tren de borrascas árticas hiela Castilla-La Mancha y deja temperaturas de hasta -7 ºC este miércoles

El tren de borrascas del Ártico que se ha formado en el norte de Europa ya se deja notar en Castilla-La Mancha. Este miércoles, buena parte de la región ha amanecido bajo con Molina de Aragón (Guadalajara) marcando la mínima con -7 ºC.

Este registro, que según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha producido a las 6:40 horas es el tercero más bajo de toda España, solo superado por dos estaciones situadas en Sierra Nevada (Granada), donde el mercurio ha descendido a -10 ºC y -7,8 ºC.

Junto a Molina de Aragón, otro municipio guadalajareño abonado a estas clasificaciones de los lugares más fríos también se ha colado en los primeros puestos del ranking nacional. Se trata de Sigüenza, quinta localidad más fría de España que ha alcanzado los -6,1 ºC a las 5:10 horas.

Y es que las primeras horas de este miércoles han sido especialmente frías en la provincia de Guadalajara. Aunque no haya alcanzado a entrar entre los municipios más fríos de España, la tercera temperatura más baja del día en Castilla-La Mancha la ha marcado Brihuega a la 4:00 horas con -3,7 ºC, mientras que la cuarta ha correspondido a Zaorejas y sus -3,2 ºC de las 0:00 horas.

Abia de la Obispalía, en la provincia de Cuenca, ha completado el top-5 castellanomanchego de los pueblos más fríos con -3 ºC a las 4:40 horas.

Aviso amarillo por nevadas

De cara a este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas de hasta 5 centímetros en la zona Serranía de Guadalajara.

En general, se esperan cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la región con abundantes brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos. Estas formaciones derivarán en lluvias y chubascos generalizados que avanzarán de oeste a este desde la mañana y que podrían producirse en forma de nieve por encima de los 1.300 metros en la zona norte de Guadalajara, sobre todo en su parte occidental. La cota descenderá de 900-1200 metros en el nordeste a las primeras horas y subirá gradualmente hasta los 1600-1800 metros al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el tercio occidental y en el sureste y con pocos cambios en el resto, y máximas en descenso en Guadalajara y Cuenca.

Se prevén heladas débiles en Cuenca y Guadalajara, donde pueden ser localmente engelantes, y en amplias zonas de la Mancha.

En cuanto al viento, será flojo de componente oeste al principio, que por la mañana girará a sur y suroeste, y por la tarde arreciará. No se descartan rachas muy fuertes en las comarcas de Parameras de Molina (Guadalajara) y Alcaraz y Segura (Albacete) desde la tarde.