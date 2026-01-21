Castilla-La Mancha se presenta en Fitur en su mejor momento turístico: "Aspira a superar los 6 millones de pernoctaciones"

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha abierto sus puertas este miércoles en Madrid y Castilla-La Mancha ha inaugurado su innovador estand, un espacio de promoción para seguir consolidando el momento turístico que vive la comunidad. En el centro, preside el espacio un árbol que hace referencia a los nodos y nexos que las nuevas tecnologías tienden con el sector.

"A la espera de conocer los datos definitivos, 2025 puede ser el primer año en el que superemos los seis millones de pernoctaciones en el conjunto del sector", ha expresado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la apertura.

Estand de Castilla-La Mancha en Fitur. Foto: JCCM.

Durante la inauguración del espacio castellanomanchego en la feria, Franco ha expresado que la nueva Plataforma Digital de Turismo de Castilla-La Mancha ya es una realidad y cuenta en su lanzamiento con más de 1.800 referencias de la oferta turística regional.

A ellas podrán sumarse desde el lunes todas aquellas empresas, operadores turísticos y profesionales del sector, que podrán incorporar a la Plataforma sus ofertas y servicios para garantizar una experiencia completa en la gestión y la promoción del turismo regional.

"La Plataforma Digital de Turismo de Castilla-La Mancha es un proyecto que bebe de los fondos Next Generation, que nos va a permitir una gestión integral, ágil y directa de toda la oferta turística de la región, con un triple perfil. Se ha desarrollado junto con la Agencia de Transformación Digital", ha anunciado.

Una triada que recoge un espacio B2C dirigido al visitante, para que encuentre en la plataforma toda la información cultural y turística de la región; un perfil B2B a través de un espacio profesional en el que empresas y operadores del sector podrán subir la información de sus servicios para llegar directamente al usuario; y un tercer perfil de inteligencia turística, con paneles de control y datos abiertos para profesionales.

Estand de Castilla-La Mancha en Fitur. Foto: JCCM.

'Legends Of Castilla-La Mancha'

La Junta ha presentado un segundo proyecto durante la inauguración del estand, llamado 'Legends Of Castilla-La Mancha', un espacio de la comunidad en el juego Fortnite. "Es una oportunidad para conectar con el público joven y con un perfil más digital, que cuenta con dos millones de jugadores diarios y 110 millones de usuarios activos mensuales", ha indicado Franco.

En concreto, los usuarios pueden llevar a cabo una de las batallas en la isla creada en Castilla-La Mancha, con un hub central en la plaza Mayor de Tembleque, desde donde puede moverse hacia diferentes territorios y espacios emblemáticos de la región.

Además de obtener recompensas a través de 'quizá' culturales sobre Castilla-La Mancha, se puede topar con personajes como Don Quijote o la Princesa de Éboli. Y cuenta con espacios como Alcaraz, el Río Mundo o Alcalá del Júcar, en la provincia de Albacete; Campo de Criptana, Almagro y Lagunas de Ruidera, en la provincia de Ciudad Real; Segóbriga, Cuenca y el Castillo de Belmonte, en la de Cuenca; Sigüenza, Alto Tajo y Brihuega, en Guadalajara; y la Sinagoga de Santa María la Blanca, las Cuevas de Hércules y los Cigarrales, en Toledo.

Estand de Castilla-La Mancha en Fitur. Foto: JCCM.

Firma en el libro de condolencias

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado este miércoles en el libro de condolencias habilitado en Fitur por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Asimismo, ha visitado el estand institucional de Castilla-La Mancha durante su apertura.