Castilla-La Mancha continúa a la cabeza de la confianza empresarial en España: "Es un síntoma de estabilidad y estrategia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha destacado que la región lidera el índice de confianza empresarial en España en el primer trimestre de 2026 y ha subrayado que este resultado demuestra que "la estabilidad y tener objetivos claros, da resultados".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan el índice de confianza empresarial de Castilla-La Mancha en 148,3 puntos, frente a una media nacional de 137, lo que supone 11,3 puntos por encima del conjunto del país.

García-Page ha señalado que la comunidad autónoma "sigue liderando" este indicador y que, además, se encuentra entre las regiones que más crecen con respecto al trimestre anterior, en un contexto generalizado de descensos en buena parte del territorio nacional.

#CLM sigue liderando el índice de confianza empresarial, con 11,3 puntos por encima de la media nacional y siendo una de las comunidades autónomas en las más crece con respecto al trimestre anterior.

Nada es casual. La estabilidad y tener los objetivos claros, da resultados. pic.twitter.com/4f1QyVSmyf — Emiliano García-Page (@garciapage) January 21, 2026

También la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado estos datos en el primer día de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, donde ha presentado las nuevas iniciativas de promoción y gestión turística de Castilla-La Mancha.

Datos positivos

Franco ha destacado que la región lidera la confianza empresarial en España por un trimestre más, y ha incidido en que lo hace con una ventaja de 11,3 puntos sobre la media nacional, en un escenario en el que durante el primer trimestre de 2026 se registran claros descensos de este indicador en muchas comunidades autónomas.

En este contexto, ha subrayado que Castilla-La Mancha no solo encabeza el ranking nacional, sino que se sitúa entre las pocas regiones que mantienen datos positivos.

A juicio de la consejera, los datos de confianza empresarial son "un síntoma de la estabilidad, estrategia y la confianza" con la que se trabaja en el ámbito económico en la región, tanto desde el sector público como desde el privado.

Asimismo, ha remarcado que este clima de confianza es clave para que "las personas hagan negocios con seguridad en nuestra tierra", favoreciendo la inversión y el crecimiento económico.