Andrés Martínez: "No podemos permitir que las personas con discapacidad vivan limitadas por los psicofármacos"

La inclusión y la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad encuentran en Andrés Martínez Medina a una de sus voces más influyentes en Castilla-La Mancha. Presidente del Servicio de Capacitación CECAP, visita la redacción de EL ESPAÑOL en Toledo para poner en contexto qué han supuesto los primeros 20 años de una entidad pionera en inclusión laboral, vida independiente y avance social.

Psicólogo clínico de formación, Martínez ha dedicado su trayectoria a redefinir el apoyo a las personas en riesgo de exclusión y a consolidar a CECAP como un referente nacional en la construcción de oportunidades reales de empleo, emancipación y participación comunitaria para las personas con discapacidad. En esta conversación sincera, repasa los orígenes del proyecto y el impacto de dos décadas de trabajo colectivo, marcadas por la capacitación "en la especificidad" y la apuesta por modelos de desinstitucionalización.

Mirando al futuro, el presidente de CECAP dibuja un nuevo horizonte en el que ganan peso proyectos de cohousing y la integración de la tecnología y la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los usuarios. Además, la entidad irá desgranando en las próximas fechas el programa de actos de su vigésimo aniversario, que se desarrollará a lo largo de 2026, con la voluntad de celebrar y compartir este camino junto a familias, profesionales y aliados del proyecto.

Andrés en la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

P.- ¿Cuál considera que ha sido el mayor hito de CECAP y su principal aportación a la inclusión?

R.- Nacía con la idea de hacer algo distinto, y lo logramos: impulsamos la desinstitucionalización de las personas con discapacidad.

Hoy, cualquier persona puede tener una expectativa real de éxito en su desarrollo personal, en el empleo o en la emancipación. Hace 20 años, la mayoría vivía en grandes centros asistenciales; CECAP ayudó a abrir un modelo más inclusivo, basado en la participación y el esfuerzo compartido.

Por eso siempre digo que CECAP nos ha cambiado a todos, y lo ha hecho a una velocidad vertiginosa.

P.- Usted acuñó el concepto de "capacitación en la especificidad". ¿Cómo ha transformado este enfoque la inclusión social y laboral?

"No voy a decir que había miedo a la discapadiad, pero sí mucho desconocimiento"

R.- Supuso un cambio enorme. "Especificidad" trajo naturalidad al discurso, porque todos somos distintos. Ese enfoque nos permitió acercarnos más a la realidad de cada persona y desterrar prejuicios o etiquetas que marcaban distancia.

No voy a decir que había miedo a la discapacidad, pero sí mucho desconocimiento.

Hoy, cuando colaboramos con medios o empresas, no encontramos rechazo. La inclusión se trabaja desde estrategias comunes, sin paternalismos.

P.- En 20 años de relación directa con familias y usuarios, ¿qué aprendizajes han sido más valiosos?

R.- Escucharles ha sido clave. De ellos surgen muchas de las soluciones que aplicamos. Más allá del empleo, el vínculo personal nos ha permitido acompañarles en todas las etapas.

Cuando una familia pregunta “¿qué pasará cuando yo falte?”, la respuesta es clara: estaremos ahí. Nuestro compromiso con la persona es hasta el final.

Andrés Martínez Medina durante la entrevista. Javier Longobardo

P.- Castilla-La Mancha tiene el reto de la dispersión geográfica. ¿Cómo transforman esas barreras en oportunidades?

"Nuestro papel es detectar barreras y plantear soluciones innovadoras"

R.- Somos muy conscientes de esas dificultades, pero también de las potencialidades del mundo rural. A través de sociogramas identificamos actores locales —del ámbito productivo, educativo o juvenil— y generamos alianzas.

Nuestro papel es detectar barreras y plantear soluciones innovadoras. Otras entidades, como CERMI o la Junta, toman el relevo para implementarlas.

Lo importante es no llegar “como un elefante en una cacharrería”, sino colaborar con quienes ya están trabajando en el territorio.

P.- ¿Qué dificultades encuentran para trasladar su modelo a los distintos territorios y cómo fomentan la cooperación local?

R.- No se trata de implantar un “modelo CECAP” en cada sitio, sino de fortalecer lo que ya existe. Por eso comenzamos siempre con las entidades locales: analizamos recursos, empresas, autónomos, centros educativos o sanitarios.

El objetivo es doble: capacitar a los jóvenes para su desarrollo y crear oportunidades reales, como un jugador que está siempre preparado para salir al campo.

Otra perspectiva de la entrevista. Javier Longobardo

P.- De cara a los próximos años, ¿cuáles son los retos prioritarios para garantizar una inclusión real y sostenible?

"El empleo sigue siendo el gran objetivo, pero también la formación, la emancipación y la salud"

R.- El empleo sigue siendo el gran objetivo, pero también la formación, la emancipación y la salud.

Con Futurvalía apostamos por una formación dual adaptada a las necesidades del colectivo.

En vivienda, promovemos modelos de emancipación más independientes que las tradicionales viviendas tuteladas.

Y en salud, hemos sido pioneros en aplicar la farmacogenética al diagnóstico, para saber si un tratamiento realmente funciona. No podemos permitir que una persona viva limitada por los psicofármacos.

Primer plano de las manos de Andrés. Javier Longobardo

P.- ¿Qué papel juegan la tecnología y la ciencia en esta nueva etapa?

R.- Son herramientas que nos facilitan la vida y reducen desigualdades. Desde la domótica hasta las aplicaciones diarias, la tecnología permite a las personas con discapacidad ser más autónomas.

El gran salto ha sido incorporarla a su día a día, no como algo extraordinario, sino como parte de su cotidianidad.

P.- La innovación es marca de la casa en CECAP. ¿Cómo aplican la inteligencia artificial y otras tecnologías?

R.- La IA ya forma parte de nuestro trabajo. En MiRed, nuestra plataforma interna, genera automáticamente planes de intervención que luego valida el profesional. Lo que antes tardábamos meses, ahora lo hacemos en días.

Esto ha llegado para quedarse, y tenemos que aprovecharlo con mente abierta.

P.- En el 20 aniversario, ¿qué metas marcan la hoja de ruta de CECAP?

"Tenemos un proyecto ilusionante de 40 viviendas conectadas"

R.- El cohousing. Es un proyecto ilusionante de 40 viviendas conectadas, con muchos actores implicados. Representa un paso decisivo hacia la emancipación e independencia de las personas con discapacidad. Seremos pioneros en Europa.

Vivimos un momento de consolidación. Queremos celebrarlo nuestro vigésimo aniversario con todas las personas que han hecho posible este proyecto. CECAP, CIEES… más allá de las siglas, es un logro colectivo.

Internamente estamos fortaleciendo la responsabilidad social del equipo, con medidas que cuidan al profesional: desde días libres en cumpleaños hasta ayudas para fisioterapia o transporte. Son pequeños gestos que generan bienestar.

Andrés Martínez Medina, presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP. Javier Longobardo

P.- Después de dos décadas, ¿qué balance hace de la evolución de CECAP? ¿Qué principios siguen siendo esenciales?

R.- No hemos renunciado a nuestra esencia: ser útiles, trabajar para quienes realmente nos necesitan. La autocrítica y la mejora continua son parte de nuestro ADN, igual que la transparencia y la ética.

La innovación también ha sido clave. Buscar nuevas respuestas a las mismas preguntas es lo que nos mantiene vivos.

Y sobre todo, el trabajo en equipo. Este proyecto es el reflejo de muchas manos y muchos corazones implicados.