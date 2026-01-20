Varias borrascas del Ártico traerán a Castilla-La Mancha fuertes vientos, lluvia y nieve a partir de este día

En las próximas horas, la borrasca Harry dejará un temporal de lluvia, nieve y viento en varias comunidades españolas, pero finalmente sus efectos no serán tan intensos. Sin embargo, Meteored ha alertado que habrá que prestar atención a lo que viene desde el Atlántico.

En concreto, un potente bloqueo anticiclónico en latitudes altas provocará que las borrascas que circulan normalmente por el Ártico apunten hacia el sur de Europa en los próximos días, dejando lluvias, fuerte viento y nieve.

El establecimiento de una burbuja cálida en altura entre Escandinavia y Groenlandia, bien sustentada por un bloqueo anticiclónico en superficie, favorecerá que el chorro polar discurra más al sur de lo que es habitual. Esto permitirá que las masas de aire muy frías puedan afectar a latitudes meridionales en las próximas jornadas.

El pasillo del Atlántico se abrirá y España recibirá el paso de frentes muy activos y algunas borrascas que se formarán bajo esta corriente en chorro que circulará más al sur de lo normal durante lo que queda de mes. Este martes, un primer frente llegará al noroeste y barrerá hasta el jueves la Península con lluvias generalizadas, localmente intensas en zonas del Sistema Central, Galicia, Extremadura y Andalucía.

La cota de nieve se situará sobre los 1.200-1.400 metros, bajando de los 1.000 en puntos del Sistema Central. Además, el viento soplará con rachas de más de 80 km/h en el tercio septentrional.

Entre la tarde del jueves y el viernes llegará un nuevo sistema frontal muy activo, repitiéndose la situación de horas antes. Las lluvias serán casi generalizadas, siendo más cuantiosas e intensas en Galicia, Sistema Central, oeste de Castilla-La Mancha, Extremadura y la mayor parte de Andalucía.

La cota de nieve podría bajar hasta los 600-1.000 metros. Las nevadas serán más importantes en Sierra Nevada, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Pirineos, aunque llegarán a todas las cordilleras.

A partir del viernes llegará la descarga de aire polar más importante a España, coincidiendo con el paso de varias líneas de inestabilidad. La cota de nieve podría bajar hasta los 500-700 metros en buena parte del interior peninsular a lo largo del fin de semana.

Previsión del martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso o despejado, excepto en el extremo oriental, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos, sin descartar alguna precipitación débil. Será en forma de nieve por encima de 1.000 metros en el norte y unos 1.300 metros en el sur.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Cuenca y Albacete y sufrirán cambios ligeros en el resto. Las máximas experimentarán cambios ligeros excepto un ascenso en Guadalajara y norte de Cuenca.

El viento soplará flojo del noroeste, que será moderado en el cuadrante sureste.