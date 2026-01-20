Agricultores de Castilla-La Mancha se suman a la protesta de Estrasburgo: "Así no se protege al campo europeo”

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Albacete ha participado este martes en las movilizaciones del sector agrario y ganadero europeo celebradas en Estrasburgo. Esta se enmarca en el creciente malestar del campo ante las políticas comunitarias y que ha reunido a más de 6.000 agricultores y cerca de 2.000 tractores procedentes de distintos países de la Unión Europea.

La situación se agrava debido al debate sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027, la definición del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y la negociación de acuerdos comerciales con terceros países, como Marruecos y Mercosur, que el sector considera perjudiciales al no exigir las mismas condiciones de producción que se imponen a los agricultores europeos.

La gerente de ASAJA Albacete, María José Ríos, ha estado presente en la ciudad francesa junto a representantes regionales y nacionales de la organización, sumándose a miles de profesionales del campo que denuncian que las actuales decisiones europeas ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, especialmente las de carácter familiar.

Protesta en Estrasburgo. Asaja Castilla-La Mancha

Durante la movilización, Ríos ha reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Parlamento Europeo una reducción de la carga burocrática que soporta el sector. "El agricultor está para producir, no para gestionar papeles", ha señalado, al tiempo que ha reiterado el rechazo de ASAJA a los recortes de la PAC y al acuerdo comercial con Mercosur.

Reivindicaciones clave

Desde la organización han recordado que el pasado 18 de diciembre las comunidades agrícolas europeas consensuaron tres reivindicaciones clave: una PAC post-2027 fuerte, común y bien financiada, respaldada por un Marco Financiero Plurianual que garantice la competitividad y el crecimiento del sector; un comercio justo y transparente que proteja las normas de producción europeas y a los sectores más sensibles; y una agenda real de simplificación normativa basada en una mejor regulación y en la seguridad jurídica.

La movilización ha sido convocada por la organización agraria francesa FNSEA y ha contado con el apoyo del COPA-Cogeca, que ha instado al Parlamento Europeo a asumir estas demandas y a actuar con urgencia.

Según esta entidad, los eurodiputados tienen "los medios para responder a estas cuestiones urgentes" y demostrar con hechos su apoyo a las comunidades agrícolas europeas y a la seguridad alimentaria del continente.