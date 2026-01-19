Viajeros apeados en la estación de Puertollano. Foto: Europa Press.

Viajeros apeados en la estación de Puertollano. Foto: Europa Press.

Región

Viajeros de un tren suspendido por el choque ferroviario en Córdoba recalan en Puertollano: "Nos han dejado tirados"

Decenas de afectados denuncian que han sido apeados en la estación del municipio ciudadrealeño y solo les han recomendado que "se busquen la vida".

Más información: Al menos 39 muertos y decenas de heridos al descarrilar un tren de Iryo y chocar con un Alvia de Renfe cerca de Córdoba

Publicada

Decenas de viajeros de un tren entre Madrid y Sevilla suspendido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), un suceso que ya ha dejado 39 muertos y centenares de heridos, fueron apeados este domingo en la estación de Puertollano.

Un hecho que generó una situación de gran nerviosismo e incertidumbre en los viajeros, que han denunciado "total desinformación y ausencia de servicios alternativos". Ocurrió alrededor de las 21.30 horas de la noche, cuando las taquillas estaban cerradas y no había personal para atenderlos.

"Nos han dejado tirados como una colilla. Lo único que han hecho ha sido recomendarnos que nos buscáramos la vida", han relatado algunos viajeros a Europa Press.

Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz.

Según la agencia de noticias, responsables de Renfe habrían dado la opción de regresar a Madrid de nuevo en el convoy en el que viajaban o quedarse en Puertollano.

Por ello, algunos usuarios trataron de organizarse para seguir hacia sus destinos a bordo de taxis o alquilando autobuses. Ante la situación, se desplegó un dispositivo de seguridad compuesto por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

39 muertos hasta el momento

Como ha informado EL ESPAÑOL, a las 19.39 horas de la tarde de este domingo, un tren de Iryo que recorría el trayecto Málaga-Madrid descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también acabó descarrilado.

Hasta el momento se han contabilizado 39 muertos y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves, 24 graves -entre ellos cuatro menores- y 123 de diversa consideración.

Según Iryo, el servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz "por razones desconocidas". En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas.

Imágenes del tren de Alvia 18 fotos

Imágenes del terrible accidente con víctimas mortales entre un tren de Iryo y otro de Renfe en Adamuz

Elena Isardo

La circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía estará suspendida al menos durante todo este lunes. No obstante, la circulación en el resto de la red ferroviaria se desarrolla con normalidad, sin afectar a los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano.