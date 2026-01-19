Viajeros de un tren suspendido por el choque ferroviario en Córdoba recalan en Puertollano: "Nos han dejado tirados"

Decenas de viajeros de un tren entre Madrid y Sevilla suspendido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), un suceso que ya ha dejado 39 muertos y centenares de heridos, fueron apeados este domingo en la estación de Puertollano.

Un hecho que generó una situación de gran nerviosismo e incertidumbre en los viajeros, que han denunciado "total desinformación y ausencia de servicios alternativos". Ocurrió alrededor de las 21.30 horas de la noche, cuando las taquillas estaban cerradas y no había personal para atenderlos.

"Nos han dejado tirados como una colilla. Lo único que han hecho ha sido recomendarnos que nos buscáramos la vida", han relatado algunos viajeros a Europa Press.

Según la agencia de noticias, responsables de Renfe habrían dado la opción de regresar a Madrid de nuevo en el convoy en el que viajaban o quedarse en Puertollano.

Por ello, algunos usuarios trataron de organizarse para seguir hacia sus destinos a bordo de taxis o alquilando autobuses. Ante la situación, se desplegó un dispositivo de seguridad compuesto por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

39 muertos hasta el momento

Como ha informado EL ESPAÑOL, a las 19.39 horas de la tarde de este domingo, un tren de Iryo que recorría el trayecto Málaga-Madrid descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también acabó descarrilado.

Hasta el momento se han contabilizado 39 muertos y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves, 24 graves -entre ellos cuatro menores- y 123 de diversa consideración.

Según Iryo, el servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz "por razones desconocidas". En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas.

La circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía estará suspendida al menos durante todo este lunes. No obstante, la circulación en el resto de la red ferroviaria se desarrolla con normalidad, sin afectar a los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano.