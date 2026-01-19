E. I.
  • 1 de 15

    Imagen del tren Alvia de Renfe, que ha caído cuatro metros por un terraplén.

  • 2 de 15

    Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz.

    Redes sociales
  • 3 de 15

    Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz.

    Redes sociales
  • 4 de 15

    Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz.

    Efe
  • 5 de 15

    Un pasajero del tren de Iryo sale por una ventanilla, en Adamuz.

    Reuters
  • 6 de 15

    Pasajeros del tren de Iryo, en las vías tras el accidente en Adamuz.

    Reuters
  • 7 de 15

    Pasajeros del Iryo salen del tren tras el accidente en Adamuz,

    Redes sociales
  • 8 de 15

    Efectivos de Emergencias llegan al lugar donde se ha producido el choque entre dos trenes en Adamuz.

    Efe
  • 9 de 15

    Imagen del polideportivo de Adamuz, donde han sido trasladados los heridos leves del accidente entre los dos trenes.

    Reuters
  • 10 de 15

    Una ambulancia traslada a un herido tras el accidente con víctimas mortales entre un tren de Iryo y otro de Renfe en Adamuz.

    Reuters
  • 11 de 15

    Imagen del polideportivo de Adamuz, donde han sido trasladados los heridos leves del accidente entre los dos trenes.

    Efe
  • 12 de 15

    Imagen del polideportivo de Adamuz, donde han sido trasladados los heridos leves del accidente entre los dos trenes.

    Efe
  • 13 de 15

    Familiares de los pasajeros del tren de Renfe descarrilado, en la estación de Huelva.

    EFE
  • 14 de 15

    Una mujer es asistida por personal de la Cruz Roja, en la estación de Huelva.

    Efe
  • 15 de 15

    Familiares de las víctimas esperan noticias en la estación de Huelva.

    Efe