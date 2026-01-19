Invertia Imágenes del terrible accidente con víctimas mortales entre un tren de Iryo y otro de Renfe en Adamuz E. I. Publicada 19 enero 2026 00:31h Actualizada 19 enero 2026 01:32h 1 de 15 Imagen del tren Alvia de Renfe, que ha caído cuatro metros por un terraplén. 2 de 15 Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz. Redes sociales 3 de 15 Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz. Redes sociales 4 de 15 Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz. Efe 5 de 15 Un pasajero del tren de Iryo sale por una ventanilla, en Adamuz. Reuters 6 de 15 Pasajeros del tren de Iryo, en las vías tras el accidente en Adamuz. Reuters 7 de 15 Pasajeros del Iryo salen del tren tras el accidente en Adamuz, Redes sociales 8 de 15 Efectivos de Emergencias llegan al lugar donde se ha producido el choque entre dos trenes en Adamuz. Efe 9 de 15 Imagen del polideportivo de Adamuz, donde han sido trasladados los heridos leves del accidente entre los dos trenes. Reuters 10 de 15 Una ambulancia traslada a un herido tras el accidente con víctimas mortales entre un tren de Iryo y otro de Renfe en Adamuz. Reuters 11 de 15 Imagen del polideportivo de Adamuz, donde han sido trasladados los heridos leves del accidente entre los dos trenes. Efe 12 de 15 Imagen del polideportivo de Adamuz, donde han sido trasladados los heridos leves del accidente entre los dos trenes. Efe 13 de 15 Familiares de los pasajeros del tren de Renfe descarrilado, en la estación de Huelva. EFE 14 de 15 Una mujer es asistida por personal de la Cruz Roja, en la estación de Huelva. Efe 15 de 15 Familiares de las víctimas esperan noticias en la estación de Huelva. Efe Renfe Trenes Córdoba (Municipio) Accidentes de tren Adamuz Iryo