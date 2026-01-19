Castilla-La Mancha prepara la segunda edición de la Estrategia de Economía Social que arrancará en 2027

El pleno del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha se ha reunido este lunes para comenzar los trabajos previos de diseño de la segunda Estrategia de Economía Social que entrará en vigor en 2027 y que cogerá el testigo de la primera edición de esta pionera medida.

En la orden del día de la sesión ordinaria de este organismo, no sólo se ha recogido el acuerdo para el inicio de los trabajos de redacción y diseño “de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha”, sino también el balance de la actual, una hoja de ruta compartida con el sector y aprobada en el año 2022, y que tiene vigencia aún a lo largo de todo este año, según ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco.

“El 95 % de las medidas recogidas en la misma ya se han iniciado y están en ejecución”, ha valorado la consejera, que ha señalado, además, que, dentro de la senda presupuestaria prevista, de doce millones de euros, a 30 de septiembre de 2025 “se han movilizado ya 9,9 millones de euros, habiendo dado cobertura a acciones que han beneficiado de manera directa a más de 11.300 personas del ámbito de la economía social en la región y a 744 entidades del sector”.

Además, otro de los puntos del orden del día ha servido para analizar la evolución del sector de la economía social en Castilla-La Mancha el pasado año, “con la incorporación de 68 nuevas entidades de diferentes ámbitos, en su mayoría nuevas cooperativas, y con la incorporación de 172 nuevos socios, lo que consolida el fortalecimiento de la economía social en la región”.

La consejera ha aprovechado para trasladar, en nombre del Consejo Regional de Economía Social, la solidaridad y el cariño de este órgano a las víctimas y las familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz. Al inicio del pleno se ha guardado un respetuoso minuto de silencio.