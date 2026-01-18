Suspenso general: solo 5 de los 21 diputados nacionales de Castilla-La Mancha aprueban en actividad e influencia

Castilla-La Mancha suspende en el Congreso de los Diputados. Solo cinco de los 21 parlamentarios nacionales de la región superan el aprobado en el índice de Qué Hacen Los Diputados (QHLD), una radiografía independiente de la actividad parlamentaria que sitúa la nota media castellanomanchega en apenas 28,50 puntos sobre 100, muy lejos del umbral del aprobado.

Elaborado por la plataforma QHLD, impulsada por la organización sin ánimo de lucro Political Watch, el índice analiza y compara el trabajo de los diputados a partir de criterios como el volumen de iniciativas registradas, su efectividad para sacarlas adelante, la regularidad de su actividad y su accesibilidad a la ciudadanía.

Los resultados permiten identificar quiénes son los representantes más activos e influyentes del Congreso.

El análisis por grupos parlamentarios deja los siguientes datos. El PP obtiene la mejor media de Castilla-La Mancha, con 39,60 puntos, seguido de Vox, con 22,64, y del PSOE, que se queda en 16,82 puntos.

Sin embargo, ni siquiera el grupo con mejor desempeño logra situarse en el aprobado, lo que refuerza la imagen de un suspenso generalizado de los diputados castellanomanchegos en el Congreso según los criterios del índice QHLD.

De los 21 parlamentarios nacionales de la región, solo cinco alcanzan o superan los 50 puntos, frente a 16 que suspenden.

Los mejores y los peores

Las tres mejores puntuaciones corresponden a diputados 'populares'. El ranking regional lo encabeza Antonio Martínez (Albacete), con 78,14 puntos, seguido de Antonio Román (Guadalajara), con 62,27, y de José Manuel Velasco (Toledo), con 55,87.

Los diputados albaceteños Antonio Martínez (PP) e Isabel Iniesta (PSOE), encabezan y cierran el ranking, respectivamente.

En el extremo opuesto se sitúan las tres peores notas del conjunto autonómico. La albaceteña Isabel Iniesta (PSOE) obtiene 4,69 puntos sobre 100, el guadalajareño Ángel López Maraver (Vox) se queda en 6,52 y el toledano Manuel Mariscal (Vox) en 9,77.

Cuenca lidera por provincias

Por provincias, Cuenca registra la media más alta de Castilla-La Mancha, con 39,99 puntos, aunque tampoco alcanza el aprobado. Le siguen Albacete, con 35,09 puntos, y Guadalajara, con 27,62.

Ciudad Real y Toledo cierran la clasificación provincial, con medias de 23,01 y 23,37 puntos, respectivamente.

En Albacete, destaca el fuerte contraste entre Antonio Martínez, con la mejor nota de toda la región, y el suspenso de Isabel Iniesta, la peor puntuación del conjunto autonómico. En Ciudad Real, solo Ricardo Chamorro (Vox) logra superar el aprobado, con 51,62 puntos.

En Cuenca, los dos diputados del PP, Beatriz Jiménez (50,28) y Daniel Pérez Osma (45,05), impulsan la mejor media provincial, mientras que Luis Carlos Sahuquillo (PSOE) se queda en 24,63 puntos.

Guadalajara presenta un aprobado claro, el de Antonio Román, frente a notas muy bajas del resto de representantes.

Sergio Gutiérrez

En Toledo, además de José Manuel Velasco, ningún diputado supera el umbral del aprobado. Sin embargo, destaca el caso del socialista Sergio Gutiérrez, que obtiene únicamente 16,63 puntos aunque se erige como referente en dos materias concretas.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo. Javier Longobardo

El también secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha lidera los rankings nacionales de igualdad de género y cooperación internacional, con una puntuación de 100 sobre 100 en ambas categorías.

En igualdad de género, encabeza una de las áreas con mayor actividad parlamentaria de la legislatura, con cerca de 3.900 iniciativas registradas, la cuarta de las cinco grandes áreas analizadas por volumen de propuestas.

Su otra especialidad, cooperación al desarrollo, despierta mucho menos interés en la Cámara Baja. Con 419 iniciativas registradas, ocupa el puesto 20 de las 24 categorías temáticas analizadas.

El diputado toledano es uno de los cuatro parlamentarios del Congreso que lideran simultáneamente dos categorías temáticas entre los 350 miembros de la Cámara. Comparte este mérito con Félix Alonso Cantorné (Tarragona), Juan Antonio Valero Morales (Málaga) y Jorge Pueyo Sanz (Zaragoza), los tres integrantes del Grupo Plurinacional Sumar.