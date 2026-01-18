Núñez firma la 'Declaración de Zaragoza' contra la financiación de Sánchez y ERC: "Perjudica a Castilla-La Mancha"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha firmado este domingo junto al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo y el resto de barones autonómicos la 'Declaración de Zaragoza', un documento donde queda reflejado su rechazo al modelo financiación autonómica pactado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, líder de ERC, al considerar que "perjudica a Castilla-La Mancha".

Tras este simbólico acto, que ha tenido lugar en el auditorio del World Trade de la capital aragonesa, Núñez ha querido mostrar su oposición "contundente" a este modelo que mantiene la ordinalidad solo para Cataluña, al ser la tercera comunidad autónoma que más contribuye a la caja común y también la tercera en recibir más financiación. Esta situación se traduce en unos 4.700 millones de euros extra para este territorio.

El líder de los 'populares' en la región ha criticado que Sánchez haya gestado este nuevo marco a través de una negociación bilateral con el líder independentista, que en estos momentos ni siquiera ostenta la Presidencia de la Generalitat y ha mostrado su "compromiso claro" a favor de una negociación multilateral en la que todas las comunidades autónomas opinen con principios básicos como "la igualdad y la solidaridad".

Del mismo modo, también ha puesto en valor la inclusión de asuntos relevantes en el texto de esta declaración como la lucha contra la despoblación, el envejecimiento de la población o el rechazo a la ordinalidad

Rechazo a la armonización

En clave impositiva, Núñez ha vuelto a apostar una "bajada fiscal" para "mejorar la dinamización y la competitividad de la economía”. A su juicio, esta medida "no tiene que ir en detrimento" de un modelo de financiación más justo y suficiente para sufragar los servicios públicos.

En este sentido, junto a los presidentes del PP en las autonomías de toda España, han mostrado su compromiso a que no haya una armonización fiscal, un precepto reclamado por líderes socialistas como Emiliano García-Page para acabar con prácticas llevadas a cabo por algunas comunidades y que consideran dumping fiscal.

Imagen de los presidentes autonómicos del PP junto a Alberto Núñez Feijóo en la 'Declaración de Zaragoza'.

Al modo de ver de los populares, esa hipotética 'tabla rasa' implicaría "una subida generalizada de impuestos para todos los españoles, por supuesto también para los castellanomanchegos".

Por su parte, Feijóo ha reivindicado este pacto con sus barones como la mejor medida para "mejorar la financiación entre todos" para ayudar a España y al conjunto de las comunidades autónomas.

El presidente del PP, también ha advertido que, si el Congreso aprueba la ley sobre financiación autonómica en los términos presentados por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, será derogada de manera inmediata cuando se convierta en presidente del Gobierno.