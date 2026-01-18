112 de Castilla-La Mancha, el 'ángel de la guarda' que nunca descansa: recibió 3.425 llamadas en Nochebuena y Nochevieja

No descansan ni cuando el resto de la sociedad está festejando cualquier celebración como Nochebuena o Nochevieja. De hecho, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha registró un total de 3.425 llamadas entre estos dos días de Navidad.

Estos datos constituyen un "notable incremento" del 18 % respecto a la Nochebuena y la Nochevieja del año 2024, cuando se contabilizaron un total de 2.900 llamadas, según ha informado la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Entre las 12:00 horas del 24 de diciembre y las 8:00 horas del día 25, es decir entre la Nochebuena y las primeras horas del día de Navidad, el Servicio de Emergencias registró un pequeño descenso respecto al mismo período de 2024, sumando un total de 1.620 llamadas procedentes, frente a las 1.637 que se contabilizaron en 2024.

Entre los incidentes que se coordinaron desde la Sala del 112 en esa franja horaria, cabe destacar un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Tébar (Cuenca), donde se produjo, sobre las 17:30 horas, una colisión múltiple con 5 vehículos implicados, resultando dos personas heridas de gravedad y otra de diversa consideración.

Nochevieja

Por el contrario, desde las 12:00 horas del día 31 de diciembre y hasta las 8:00 horas de la mañana del día 1 de enero, Nochevieja y Año Nuevo, el número de llamadas procedentes registradas en el Servicio de Emergencias 112 fue de 1.805, muy superior a las comunicaciones del mismo período de las anteriores festividades, cuando se sumaron un total de 1.263 llamadas procedentes.

En la última noche de 2025 y las primeras horas del presente año, se produjo un mayor número de incidentes, aunque no hay ningún accidente o suceso que fuese destacable o relevante para la opinión pública.

Los sectores de intervención más demandados durante estas festividades fueron, como suele ser habitual, el sector sanitario, seguido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por último, el cuerpo de Bomberos.