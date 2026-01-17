El PP de Castilla-La Mancha denuncia la "incoherencia" del presidente con la financiación: "Page solo piensa en Page"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha censurado la "incoherencia" del PSOE regional en el debate sobre la financiación autonómica y ha afirmado que "Page solo piensa en Page", acusándole de "anteponer sus intereses personales a los de la región".



Agudo ha participado este sábado en el Congreso Local del PP de Torrijos, junto al presidente provincial del PP de Toledo, Carlos Velázquez, y que ha proclamado al alcalde, Andrés Martín, como nuevo presidente.



Tal y como ha recogido el PP en una nota de prensa, Agudo ha señalado que en los últimos días “hemos asistido a una nueva sobreactuación" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "a su versión 26.0 de la incoherencia socialista”, al anunciar recursos judiciales contra un modelo de financiación injusto mientras “mira hacia otro lado cuando realmente tiene en su mano frenarlo”.



“Si Page de verdad quisiera parar una financiación que perjudica a Castilla-La Mancha, el mejor recurso sería ordenar a los diputados socialistas de esta tierra que votaran en contra en el Congreso”, ha afirmado.



Frente a ello, Agudo ha reivindicado el modelo del Partido Popular de Castilla-La Mancha, liderado por Paco Núñez, que defiende “una financiación autonómica justa que garantice unos buenos servicios públicos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sin privilegios ni cesiones a los independentistas”.