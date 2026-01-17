Así son los más de 500 nuevos lotes de uniformes para Protección Civil en Castilla-La Mancha: gorra, botas, chaleco...

El Gobierno de Castilla-La Mancha está distribuyendo entre 36 municipios de la comunidad autónoma un total de 523 lotes de uniformes destinados al personal voluntario de sus respectivas agrupaciones de Protección Civil.



La inversión de este material ha sido cercana a los 100.000 euros, según ha informado la Junta en una nota de prensa este sábado.



El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, que ha asistido a la recepción de los uniformes, ha señalado que se están repartiendo entre los ayuntamientos de la región que han resultado beneficiarios de las subvenciones que concede el Ejecutivo autonómico.



Cada uno de los lotes consta de una gorra, un polo de manga corta, un pantalón, una cazadora, un cinturón, un par de botas y un chaleco reflectante.



Estas 36 entidades locales forman parte del total de 172 que han resultado beneficiarias de las subvenciones que ha concedido este año el Ejecutivo de Emiliano García-Page para dotar de equipamiento a las agrupaciones de Protección Civil por un importe cercano a los 450.000 euros.



En la provincia de Albacete, se entregarán 156 uniformes a las agrupaciones de nueve entidades locales, concretamente las de Bienservida, Hellín, Madrigueras, Mahora, Ontur, Pozohondo, Villamalea, Villarrobledo y Yeste. En Ciudad Real, tres ayuntamientos recibirán 64 lotes: los de Argamasilla de Calatrava, Fuente el Fresno y Socuéllamos.



En la provincia de Cuenca, se repartirán un centenar de uniformes entre siete entidades locales: Belmonte, Cuenca, El Valle de Altomira, Huete, Iniesta, Las Mesas y Villanueva de la Jara; mientras que en la de Guadalajara serán 67 lotes para las agrupaciones de cuatro localidades: Albalate de Zorita, Chiloeches, Guadalajara y Pozo de Almoguera.



Por último, en la provincia de Toledo serán beneficiarias las agrupaciones de 13 ayuntamientos, los de Calera y Chozas, Camarenilla, Cobeja, El Real de San Vicente, Espinoso del Rey, Gerindote, Hinojosa de San Vicente, La Puebla de Montalbán, Madridejos, Segurilla, Tembleque, Torrijos y Villasequilla. Entre todas ellas serán un total de 136 los lotes que se repartirán.



Además de las 36 agrupaciones que recibirán estos 523 lotes de uniformidad básica, serán 39 las que recibirán material de emergencia, 17 equipos electrógenos portátiles con complementos, 29 remolques con depósito de agua, 18 remolques de carga, 8 tiendas de campaña de primeros auxilios, 11 extendedoras de sal y otras 14 bombas para inundaciones y complementos.