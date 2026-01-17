Martín Navarro, reelegido presidente de ANPE Castilla-La Mancha: este es el nuevo equipo que liderará el sindicato

Martín Navarro ha sido reelegido este sábado presidente de ANPE Castilla-La Mancha para los próximos cuatro años tras recibir el apoyo unánime de los delegados y delegadas en el Consejo Sindical Autonómico celebrado en Ciudad Real.

El máximo órgano de gobierno del sindicato está formado por 77 docentes elegidos por los consejos sindicales provinciales, y que representan a las cinco provincias y las siete sedes de ANPE en la región.

En esta nueva etapa, Martín Navarro contará con un Secretariado Permanente que aúna "experiencia y renovación" y cuenta con Marta Nuño López en la vicepresidencia, Cristina Calixto Gómez en la Secretaría de Organización y Luis Pérez Cárcel al frente de Acción Sindical.

La gestión económica recae en Pablo Berenguer Jara como Secretario de Finanzas, mientras que la Secretaría de Formación es asumida por Francisco Almansa Delgado. Completan el equipo Manuel Tébar Martínez en Comunicación, Rafael Hermida Correa en Acción Social y Genoveva Jiménez Ortiz en la Secretaría de Actas.

Tras su elección, el nuevo equipo ha reafirmado su intención de "continuar la línea de trabajo que ha convertido a ANPE en el principal referente del sector", manteniendo intactas sus "señas de identidad basadas en la independencia, la profesionalidad y el compromiso".

El objetivo para este nuevo periodo es "consolidar un sindicato moderno, reivindicativo y cercano, capaz de adaptar la acción sindical a los nuevos retos sociales y educativos mientras se defienden las condiciones laborales de todos los docentes de la región".

Apoyo del director general de la Junta

El acto ha contado con la participación del director general de Recursos Humanos, José Manuel Almeida, quien ha repasado la situación actual de la educación y las medidas que la Consejería pondrá en marcha fruto del II Bloque del Acuerdo de Mejoras firmado con ANPE.

Por su parte, Martín Navarro ha insistido ante la administración en "la importancia de ejecutar con celeridad estas mejoras, ya que dignifican la profesión y repercuten directamente en la calidad educativa del alumnado y las familias".

En el marco de este consejo, el sindicato ha hecho balance de la actualidad educativa destacando que, de cara al curso 2026-2027, las ratios máximas en Educación Infantil y los primeros cursos de Primaria se situarán en 22 alumnos, se computarán dos puestos por cada alumno con necesidades especiales en Infantil de 3 y 4 años, y se consolidarán los horarios de 23 y 18 horas lectivas para Maestros y Enseñanzas Medias respectivamente.

Además, ANPE ha recordado que en los próximos meses se negociarán medidas para mayores de 55 años, días de asuntos particulares y la reducción de la burocracia, sumado al logro de la regularización de oficio de los atrasos de trienios y sexenios por vacaciones devengadas en sustituciones.

"Ambiciosa agenda"

El nuevo secretariado ha subrayado que "no se conformarán con lo ya alcanzado" y ha puesto sobre la mesa una "ambiciosa agenda" de reivindicaciones. Entre ellas, la implantación de la carrera profesional, la inclusión de todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1, el aumento de recursos para la inclusión educativa y un apoyo decidido a las Escuelas Oficiales de Idiomas, Centros de Adultos, Conservatorios y Formación Profesional.

Asimismo, el sindicato exigirá acelerar la climatización de los centros educativos y la creación de un nuevo decreto de convivencia "que refuerce y proteja eficazmente la labor docente".