Lizán defiende el acuerdo con Mercosur y pide "tranquilidad" al sector: “No nos podemos cerrar a la globalidad”

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha pedido "tranquilidad" a agricultores y ganaderos ante la preocupación del sector por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, firmado este sábado en Paraguay.

"No nos podemos cerrar a acuerdos comerciales con la globalidad del mundo", ha afirmado el responsable regional, que ha participado en Consuegra (Toledo) en la comida de hermandad de la Cooperativa Ganadera AVICON con motivo de la festividad de su patrón, San Antón.

Según ha recogido la Junta en un comunicado, el consejero ha explicado que, tras las protestas del sector, “se han puesto determinadas condiciones, contingentes, salvaguardias e incluso mecanismos de defensa que pueden aportar seguridad jurídica y económica a nuestros productores en la Unión Europea”.

Lizán ha detallado que el acuerdo recoge cláusulas que permiten suspender el tránsito comercial si se detecta una distorsión superior al cinco por ciento en los mercados. Por contra, ha subrayado que se abrirá un mercado de "más de 700 millones de consumidores", algo "fundamental" para el vino, el queso y el aceite, sostiene.

Ha recordado que el tratado elimina el 90 por ciento de los aranceles, "algo importante en un momento en el que los aranceles de Estados Unidos condicionan el mercado". Además, ha defendido que el pacto salga adelante "porque los huecos que no aprovechemos desde la Unión Europea, los van a aprovechar grandes potencias como Estados Unidos y China”.

Ganadería "con futuro"

Por otro lado, el consejero ha destacado que la ganadería de Castilla-La Mancha "tiene futuro", como demuestran los 1.400 jóvenes incorporados en la última década. "Aunque hay dificultades, también hay inquietud y, sobre todo, una visión de negocio en una actividad fundamental para nuestra región”, afirmó.

Junto al relevo generacional, el Ejecutivo autonómico ha reforzado el pago de las ayudas de la PAC para aportar liquidez. En esta campaña, al igual que en la anterior, ya se ha abonado tanto el anticipo como el saldo, lo que supone un total de 123,7 millones de euros hasta la fecha. Con las cantidades pendientes, la previsión es superar ligeramente los 161 millones alcanzados en 2024, ha señalado la Junta en nota de prensa.

En un año complicado para la sanidad animal, Lizán ha detallado que se realiza "un esfuerzo especial" frente a las enfermedades emergentes. Con este objetivo, el Gobierno regional ha aportado 14 millones de euros: ocho para sanidad y seis para bienestar animal.

Para 2026, los fondos destinados a la lucha contra patologías animales "subirán un 185 %, pasando de 2 a 5,7 millones de euros", ha cifrado.