La popularidad de Page crece y suma tres meses apareciendo en el CIS como posible presidente del Gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a aparecer este mes en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como uno de los líderes autonómicos que la opinión pública preferiría ver al frente del Gobierno de España.

Con un 0,7 % de menciones en respuesta espontánea, el dirigente socialista duplica el 0,3 % registrado en noviembre y diciembre de 2025, consolidando así tres meses consecutivos en esta lista, aunque el porcentaje sigue siendo testimonial.

Entre los presidentes autonómicos mencionados aparecen otros dos del PP: la madrileña Isabel Díaz-Ayuso, con un 3,8 % de las preferencias, y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, con un 0,4 %.

En el conjunto de encuestados que ofrecían un nombre concreto, Page es la opción favorita del 1,2 %, frente al 36,7 % que rechazó dar un nombre o indicó que ninguno de los actuales representantes políticos les parecía adecuado.

La presencia sostenida de Page en estas encuestas refleja la relevancia mediática que ha alcanzado a nivel nacional, en un contexto marcado por la tensión política con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente castellanomanchego ha protagonizado los últimos debates por su rechazo a los "privilegios" que, según ha denunciado, han conseguido los independentistas en la negociación de la reforma de la financiación autonómica pactada entre el Ejecutivo y ERC.