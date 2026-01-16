Page justifica su dureza contra los "privilegios" para Cataluña: "Nos jugamos tener servicios públicos en condiciones"

Emiliano García-Page ha vuelto a cargar este viernes contra los independentistas a cuenta de la financiación autonómica. El presidente de Castilla-La Mancha, durante la inauguración de la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria Número 34 de Albacete, ha defendido que la comunidad autónoma debe tener las mismas oportunidades que el resto de territorios.

Page, el barón socialista más crítico con la propuesta de reforma pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, ha rechazado que su postura sea una sobreactuación y ha asegurado sobre los independentistas: "No es que quieran más, es que quieren más que los demás y eso, aquí, se llama privilegio".

En este sentido, ha explicado que detrás de los debates sobre financiación "hay colegios, institutos, centros de salud, hospitales o pruebas del talón". "¿Cómo no me voy a poner duro? Nos estamos jugando que haya servicios públicos en condiciones", ha señalado, recordando que "el 90 por ciento de lo que nos gastamos las autonomías es educación, sanidad y prestaciones sociales".

El presidente regional ha insistido en que Castilla-La Mancha "nació para no tener menos que los demás, o al menos para tener las mismas oportunidades", y ha vinculado esa reivindicación directamente con "pelear por la educación, pelear por la sanidad y pelear por el bienestar social".

Estas declaraciones las ha realizado tras inaugurar la primera fase del nuevo colegio público del barrio de la Universidad de Albacete, un centro que ya está en funcionamiento y que permitirá escolarizar hasta 150 alumnos de infantil. El edificio cuenta con seis aulas de infantil, doce de primaria, comedor con cocina y sala multiusos.

34 colegios

Page ha enmarcado esta actuación en una "planificación educativa que va de la mano del crecimiento de las ciudades" y ha recordado que se trata del colegio número 34 inaugurado desde que llegó al Gobierno regional. "Creamos espacios donde, además de ciencia e información, se enseñan convivencia y valores", ha destacado.

La obra ha supuesto una inversión de tres millones de euros y forma parte de las más de 1.800 actuaciones realizadas en la última década para modernizar centros educativos en Castilla-La Mancha. Queda pendiente aún una segunda fase que permitirá ampliar el centro hasta los 4.000 metros cuadrados y acoger a 300 alumnos de primaria.

En el ámbito educativo, el presidente ha anunciado además que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes el tercer plan de climatización de los centros escolares. "Vivimos en una tierra a veces hostil con el clima, especialmente con el calor extremo, que va a ir creciendo", ha advertido.

El plan apostará por sistemas energéticos sostenibles y estará dirigido a los ayuntamientos. "Es muy rentable y una magnífica inversión para quienes tienen que mantener los centros educativos", ha afirmado, avanzando también la autorización de dos nuevos centros, uno de ellos de educación especial en Illescas (Toledo).

Prueba del talón

En materia sanitaria, Page ha adelantado que la próxima semana se ampliará a 34 el número de enfermedades que se detectan con la prueba del talón, con el objetivo de llegar a 36 a lo largo de 2026. "Nunca entendí por qué se recortó también en las pruebas del talón, cuando es el chocolate del loro y es esencial para prevenir", ha asegurado refiriéndose a la etapa en la que el PP gobernó en Castilla-La Mancha, entre 2011 y 2015.

El presidente castellanomanchego ha subrayado la importancia de la prevención y ha señalado que los planes preventivos, especialmente los oncológicos, hacen que "casi la mitad de los quirófanos se dediquen ya a tratamientos contra el cáncer".

Por último, ha anunciado que el 9 de febrero se incorporará en el hospital de Almansa (Albacete) el protocolo regional de teleictus, un sistema que ha definido como "muy trabajado" con los profesionales y que se extenderá posteriormente al conjunto de Castilla-La Mancha.