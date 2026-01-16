Núñez pronostica que el PSOE de Castilla-La Mancha votará 'sí' a la financiación autonómica: "Page se quitó la careta”

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al jefe ejecutivo regional, Emiliano García Page, de "quitarse la careta" al considerar que los diputados nacionales del PSOE elegidos por esta comunidad acabarán en el Congreso votando a favor del nuevo modelo de financiación autonómica.

Según el líder 'popular' este reparto supone "una humillación para Castilla-La Mancha".

Núñez ha realizado estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en Bargas (Toledo), acompañado por el alcalde de la localidad, Marco Antonio Pérez, donde ha afirmado que "con el dinero de los castellanomanchegos se está pagando la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa".

El líder del PP regional ha sostenido que, si faltan recursos para contratar médicos y maestros, construir infraestructuras o apoyar a agricultores y ganaderos, será porque "el PSOE ha decidido mandar el dinero de Castilla-La Mancha a Cataluña".

Núñez ha basado su acusación en lo ocurrido este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el grupo socialista rechazó una propuesta del PP para comprometerse a que todos los parlamentarios nacionales elegidos por la región —tanto en el Congreso como en el Senado— voten en contra de la reforma del sistema de financiación autonómica cuando llegue a las Cámaras.

A juicio de Núñez, ese rechazo implica que los diputados socialistas acabarán respaldando el modelo impulsado por el Gobierno central. "Page se negó a apoyar una resolución para comprometer el rechazo de este modelo en el Congreso de los Diputados, lo que supone reconocer que votarán a favor", ha afirmado.

No obstante, el PSOE de Castilla-La Mancha no ha confirmado en ningún momento que vaya a apoyar la reforma en el Congreso. Desde el grupo socialista sostienen que su estrategia pasa por dar la "batalla política" dentro del propio PSOE antes de que la propuesta llegue a debatirse y votarse en las Cortes Generales.

Para Núñez, el sistema planteado por el Gobierno central es "injusto, insolidario y gravemente perjudicial para Castilla-La Mancha" y, además, "se olvida por completo de la financiación municipal".

"No se puede aprobar un modelo que condena a los ayuntamientos a seguir asumiendo competencias impropias sin la financiación necesaria", ha advertido, recordando que esta cuestión se ha abordado esta semana en reuniones con la Federación de Municipios y Provincias.

Las declaraciones de Núñez se suman a las de otros dirigentes del PP regional. Santiago Serrano, portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes, quien ha acusado a Page de "cobardía y traición", asegurando que actuar como "relaciones públicas del sanchismo" contradice las críticas públicas que había realizado a este modelo durante toda la semana.

Santiago Serrano en rueda de prensa. PP CLM

Por su parte, Santiago Lucas-Torres, vicepresidente de las Cortes y diputado autonómico del PP, ha denunciado el "doble discurso permanente" de Page y ha advertido que los acuerdos con Esquerra Republicana "rompen el principio de igualdad entre españoles y dinamitan la solidaridad entre territorios".

Lucas-Torres ha afirmado que este modelo puede perjudicar especialmente a provincias como Ciudad Real, con grandes necesidades en sanidad, educación y servicios sociales, y ha subrayado que sería "una deslealtad institucional y una traición a Castilla-La Mancha" que los diputados socialistas apoyaran en Madrid un sistema que rechazan en la región.

Santiago Lucas Torres en rueda de prensa. PP CLM

El PP regional ha insistido en que el sistema alternativo que defiende debe ser "común, solidario, transparente y pactado entre todas las comunidades autónomas", asegurando que solo así se podrá garantizar la igualdad entre territorios y proteger los intereses de Castilla-La Mancha.

Modelo "justo"

Por su parte, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha asegurado que "Núñez tragaría si la propuesta de financiación la hiciera Feijóo" y ha puesto en duda la coherencia del PP regional. "Veremos este fin de semana en Zaragoza con quién votan y al lado de quién se sitúan", ha señalado refiriéndose a la cumbre que celebrarán los populares en la capital aragonesa.

El dirigente socialista ha defendido que el PSOE de Castilla-La Mancha reclama "igualdad y solidaridad" en el reparto de los recursos del Estado y un modelo de financiación justa que tenga en cuenta el coste de prestar servicios en una región "tan dispersa como la nuestra".

Como ejemplo, ha citado la ampliación hasta 34 de las enfermedades que se detectan con la prueba del talón en recién nacidos, anunciada este viernes por el presidente Page, y ha acusado al PP de Núñez de "falta de valentía política" por votar "siempre al dictado de Génova".