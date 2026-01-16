Cifran en 400 el déficit de guardias civiles en Castilla-La Mancha: "Los delitos aumentan al ritmo que bajan los efectivos"

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha cifrado en 400 el déficit de agentes de este cuerpo en Castilla-La Mancha. Una falta de efectivos que a su juicio provoca que "los delitos aumenten al mismo ritmo que baja la presencia de agentes".

En un comunicado de prensa, en el que lamentan que "poco a poco se está borrando a la Guardia Civil de Castilla-La Mancha" describen que hay demarcaciones en las que los ciudadanos pueden pasarse días sin ver una patrulla o cuarteles cerrados por falta de personal.

En otros puntos de la región, agregan, que cuando las patrullas que tienen un detenido se ven obligados a dejar su demarcación sin seguridad. "Estamos hablando de cientos de kilómetros donde quedan los ciudadanos desprotegidos porque el tiempo de respuesta se hace aún más elevado", aducen.

Como ejemplo, citan la denuncia hecha hace pocos días por el alcalde de Casasimarro (Cuenca), Óscar Pinar, y que fue recogida por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. El regidor pedía más efectivos en el puesto de Villanueva de la Jara ante la "oleada de robos" que estaban sufriendo en su pueblo, algunos de los cuales incluso se habían producido con sus moradores en el interior de los domicilios.

"Esta petición que coincide con la que desde AEGC venimos haciendo desde hace años al ministerio del Interior y a los jefes de las comandancias de Castilla-La Mancha, sin que hasta la fecha hayamos encontrado una respuesta positiva a nuestra reclamación", asegura la asociación, que cifra en 160 la falta de agentes en esta provincia.

No se cubren las bajas

Desde este colectivo inciden que además de estar ante plantillas cada vez más mermadas, que no se incrementan en efectivos desde 2010, tampoco se cubren las vacantes que se producen.

A esta problemática también unen la falta de elementos de seguridad y material, como linternas y espráis de defensa individuales, "entregados a cuentagotas" o la implementación de "vehículos no aptos para el trabajo", eléctricos, con poca autonomía y no preparados para la orografía de Castilla-La Mancha, u otros "pasados de kilómetros".