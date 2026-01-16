Una "alarmante" realidad en Castilla-La Mancha: hay mujeres que sufren maltrato durante más de una década

El 17 % de las mujeres atendidas en los centros de acogida para víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha han permanecido en situación de maltrato durante más de 12 años.

Así lo ha desvelado Teresa López, directora del Instituto de la Mujer castellanomanchego, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad de las Cortes regionales para presentar el informe de 2024 sobre la aplicación de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género.

López ha calificado estos datos de "alarmantes" y ha insistido en que "debemos hacer todo lo posible para que ninguna mujer ni ningún menor de edad se quede sin el apoyo que necesita".

En 2024, los 15 recursos de acogida de la región atendieron a 343 mujeres y 275 menores a su cargo. Los Centros de la Mujer registraron 126.317 consultas, de las cuales un 26 % estaban relacionadas con violencia de género.

Desde 2001, estos centros han atendido a 8.875 mujeres y 9.439 menores, "que han podido rehacer sus vidas en libertad", ha añadido la directora.

Varias violencias

El informe refleja además que el 73 % de las mujeres acudieron acompañadas de hijos, que en el 86 % de los casos el maltrato lo ejercía la pareja, y que un 26 % de las mujeres sufrían violencia psicológica, física, sexual y económica. Más del 92 % denunciaron los hechos, y un 67% cuentan con órdenes de protección.

En 2024 se registraron 6.091 denuncias por violencia de género, un 2 % más que en 2023, y se adoptaron 1.274 órdenes de protección. El sistema Atempro, que protege a mujeres en situación de riesgo, alcanzó 993 usuarias activas, la cifra más alta desde 2010.

El Gobierno regional reforzó en 2024 su apoyo a las víctimas con "683.500 euros en ayudas directas", entre ellas 33 ayudas de orfandad por un total de 237.000 euros. Estas medidas se suman a programas de vivienda, que permitieron que casi 450 mujeres y sus hijos accedieran a un hogar seguro, y a ayudas sociales, de autonomía y formativas, como las Becas Leonor Serrano para estudios.

Víctimas jóvenes

El Programa Contigo, de asistencia psicológica a mujeres víctimas de agresiones sexuales, atendió a 214 mujeres, el 51 % menores de 30 años, mientras que los cinco Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, inaugurados a finales de 2024, han atendido ya a 268 mujeres.

López ha subrayado que estos recursos son esenciales "porque detrás de cada número hay historias reales y nuestro compromiso es que ninguna mujer quede desprotegida".

La línea telefónica 900 100 114 registró 7.956 llamadas, un 2 % más que en 2023, principalmente por maltrato psicológico (65 %) y físico (25 %), y está disponible las 24 horas sin dejar rastro en la factura.

En 2024 se desarrollaron acciones formativas contra la violencia machista dirigidas a 46.300 personas y se apoyaron 342 proyectos de igualdad promovidos por asociaciones y entidades, reforzando la red pública más extensa de España.

Críticas de Vox y PP

Desde la bancada de Vox, el diputado Luis Blázquez ha denunciado que el informe evidencia "los mismos problemas de fondo" y que las políticas del PSOE, "pese a costar mucho dinero, no protegen a las mujeres".

Blázquez ha cuestionado que el 89 % del presupuesto destinado al Instituto de la Mujer se redistribuya entre más de 200 asociaciones sin información clara sobre la eficacia de las actuaciones. También ha recordado que, según la Fiscalía, las violaciones han pasado de 165 en 2020 a 626 en 2024, con un incremento del 83 % en agresiones a menores.

Los diputados Carolina Agudo y Luis Blázquez.

La portavoz del PP, Carolina Agudo, ha reclamado información sobre el impacto real de las políticas, especialmente respecto a menores afectados por la paralización del programa de atención psicológica durante el verano, y sobre fallos en las pulseras telemáticas de control de maltratadores.

Agudo ha advertido de que "las consecuencias finalmente las pagan las víctimas de violencia de género" y anunció que su grupo pedirá una comparecencia específica para aclarar estos puntos.

Defensa del PSOE

Por su parte, la diputada socialista Charo García Saco ha defendido que Castilla-La Mancha "va por buen camino", destacando que la red de Centros de la Mujer es la más extensa de España y que los datos de 2024 muestran que los recursos llegan a las mujeres que los necesitan y confían en el sistema.

"Los Centros de la Mujer atendieron a más de 24.000 mujeres y registraron más de 123.000 consultas, lo que demuestra que las políticas de igualdad funcionan y que las víctimas encuentran apoyo efectivo", ha subrayado la diputada.