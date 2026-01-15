Sabrido ficha a Ana Cuevas para la comunicación de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha

El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, continúa configurando su equipo de máxima confianza tras tomar posesión del cargo este lunes. Según ha confirmado este periódico, la periodista albaceteña Ana Cuevas se incorporará al Gabinete en el área de comunicación.

Cuevas, profesional de amplia trayectoria en los medios y la información institucional, trabajará de forma estrecha con el jefe de Gabinete de Sabrido, el toledano Rubén Rufo. Con este movimiento, el delegado apuesta por un perfil con experiencia en la información autonómica y el conocimiento de la realidad regional.

Ana Cuevas no es una desconocida en las instituciones castellano-manchegas. Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page (2015-2019), desempeñó un papel clave en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Aunque comenzó en labores de prensa, después ejerció como jefa de Gabinete del entonces consejero, Francisco Martínez Arroyo. Al finalizar aquel ciclo, el propio Martínez Arroyo elogió públicamente su figura en redes sociales, destacando su "compromiso, coherencia y honestidad".

Posteriormente, desarrolló su carrera en la redacción de Radio Nacional de España (RNE) en Castilla-La Mancha como editora de informativos tras realizar un Máster en Reporterismo 360º (RTVE In & Universidad de Zaragoza).

La llegada de Cuevas se produce en un momento de transición tras la salida de Milagros Tolón, quien dejó la Delegación para asumir el Ministerio de Educación.

Sabrido, que fue vicealcalde de Tolón durante ocho años en el Ayuntamiento de Toledo, mantiene la estructura de confianza incorporando a figuras como el propio Rubén Rufo, quien fuera jefe de Gabinete de la ahora ministra y actual número dos de la ejecutiva local del PSOE toledano.

Se prevé que el área de comunicación de la Delegación cuente con un segundo refuerzo periodístico en las próximas fechas, manteniendo así el esquema de trabajo de etapas anteriores para dar cobertura a la actividad del Gobierno de España en las cinco provincias de la región.