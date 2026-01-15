Una bolsa de aire muy frío helará a Castilla-La Mancha y traerá lluvias este fin de semana

Tras el paso de un frente que dejará lluvias en muchas zonas de España entre este jueves y viernes, los ojos están puestos en el cielo ante el probable descuelgue de una bolsa de aire muy frío sobre el país.

Según Meteored, esta situación traerá a Castilla-La Mancha un descenso térmico y chubascos, con posibles nevadas en cotas altas. Asimismo, un flujo del este o sureste podría dejar lluvias muy intensas en algunas comunidades como Cataluña y Baleares.

Además, la Península estará pendiente de una ciclogénesis mediterránea que tendrá lugar el próximo lunes. Se podría formar un centro de bajas presiones principales, dando lugar a una borrasca fría que entre el lunes y el miércoles tenderá a pivotar sobre el Mediterráneo occidental. La posición de la depresión favorecerá un flujo de noreste, lo que podría ayudar a que las precipitaciones sean localmente cuantiosas en algunas comunidades mediterráneas.

En Castilla-La Mancha las mínimas bajarán el sábado, con un descenso más ligero en las máximas. Asimismo, el domingo seguirán bajando las mínimas, dejando temperaturas bajo cero considerables.

Previsión del jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso tendiendo pronto a nuboso o cubierto.

Habrá precipitaciones débiles y chubascos que se extenderán de oeste a este a partir de la tarde y que serán menos probables cuanto más al este. La cota de nieve se situará en torno a 1.200 y 1.400 metros.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ligero descenso y las máximas sin cambios en la Serranía de Cuenca y en descenso, generalmente ligero, en el resto.

El viento soplará flojo variable arreciando y rolando a flojo y moderado del suroeste al final de la mañana.