El Sescam bate récord y supera los 2 millones de tarjetas sanitarias: "Hay confianza en la sanidad pública"

La tarjeta sanitaria identifica al usuario para acceder a los servicios sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) cerró el ejercicio 2025 con 2.010.324 tarjetas sanitarias activas. Esta cifra supone el máximo histórico registrado por el organismo desde su fundación en el año 2002.

La portavoz regional, Esther Padilla, ha destacado estos datos tras el Consejo de Gobierno, subrayando que “nunca antes la sanidad pública de la región había dado cobertura a tantas personas”.

Padilla ha vinculado este incremento a la apuesta del Ejecutivo autonómico por situar el sistema público "en el centro" de su acción política.

Durante el último año, el número de usuarios ha experimentado un crecimiento notable. Entre el 31 de diciembre de 2024 y la misma fecha de 2025, el sistema incorporó 19.602 nuevas tarjetas. Según la consejera, esta evolución responde tanto al aumento poblacional como a la "confianza de la ciudadanía" en el servicio público.

En una perspectiva a largo plazo, la región cuenta hoy con casi 66.000 tarjetas más que en 2015. Padilla ha defendido que este volumen de usuarios es el resultado de una inversión sostenida en recursos humanos e infraestructuras desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page.

La consejera ha indicado que la Junta ha reforzado recientemente su red de Atención Primaria con la apertura esta semana de nuevos centros en La Guardia (Toledo) y Alcoba de los Montes (Ciudad Real). Además, el Gobierno regional mantiene actualmente otras 50 infraestructuras sanitarias en distintas fases de ejecución, ha cifrado.

En el ámbito hospitalario, la consejera ha recordado la plena operatividad de los hospitales universitarios de Toledo, Guadalajara y Cuenca. Asimismo, ha confirmado que las obras de los nuevos centros de Puertollano y la segunda fase de Albacete finalizarán a lo largo de este 2026.

Padilla ha reclamado una "financiación justa" que permita sostener un modelo sanitario que considera "ejemplo en el resto de España", indicando que Castilla-La Mancha es "la segunda comunidad autónoma donde la sanidad pública tiene un mayor peso".