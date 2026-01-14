Page no acepta el "chantaje independentista" y Castilla-La Mancha exigirá en el CPFF una financiación "en serio"

Castilla-La Mancha rechazará frontalmente este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

El presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, ha endurecido su discurso y ha rechazado cualquier acuerdo que suponga "una cesión chantajista" convertida en privilegio para los independentistas. Coincidiendo con la reunión celebrada en Madrid, ha exigido "un modelo en serio" y ha criticado que, tras más de una década sin reforma, se vuelva a poner sobre la mesa una propuesta sin rigor suficiente.

"Espero en la reunión que hay en Madrid, primero, que nos den un modelo en serio, no papeles genéricos. Que den datos", ha dicho ante los medios de comunicación tras visitar las obras del nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara.

El presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado además que el Gobierno "abandone por completo el intento de cesión chantajista que se convierte en un privilegio a los independentistas que lo único que hacen es destrozar no solo a Cataluña, sino intentar destrozar al resto de España".

"No más cesiones a los chantajes independentistas, porque nos estamos jugando ni más ni menos que el meollo de la cultura progresista en este país. Lo podría esperar de personas reaccionarias, pero no lo puedo entender de gente que milita en el progreso", ha insistido desmarcándose de las tesis de la dirección nacional de su partido.

Pide más información

El jefe del Ejecutivo autonómico ha denunciado también la falta de transparencia y la desigualdad de trato entre comunidades. "Primero, tener la misma información que tienen los que han estado en el ajo, tener la misma información que Oriol Junqueras", ha reclamado, en alusión directa al pacto alcanzado entre el Gobierno central y ERC.

Page ha pedido claridad sobre el conjunto del sistema y sobre la financiación de las competencias no homogéneas. "Cuando hablemos del régimen común que nos afecta a todos, también queremos saber con tiempo la financiación de las competencias no homogéneas", ha advertido, al considerar que estas diferencias "prometen dar mucho jugo a los privilegios".

Contra la ordinalidad

En la misma línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha trasladado en el CPPF el rechazo formal del Gobierno regional al nuevo modelo, al considerar que consagra el principio de ordinalidad, que supone que las comunidades que más aportan a la caja común sean también las que más financiación reciban. Una cuestión que ha calificado de "línea roja" para Castilla-La Mancha.

Antes del inicio del Consejo, Ruiz Molina ha afirmado que la propuesta "nace del chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios, más financiación frente a los demás". Y ha considerado "inaudito" que las comunidades no dispongan de datos completos y que la única información proceda de comparecencias públicas del Ministerio.

El consejero ha advertido de que la ordinalidad implica que "quien más tiene, más recibe", algo que, a su juicio, es incompatible con el principio de igualdad. "No se puede admitir que aquellas comunidades con mayor capacidad tributaria tengan derecho a mejores servicios públicos que los demás", ha señalado.

Negociación bilateral

Ruiz Molina ha subrayado además que el modelo no se ha negociado de forma multilateral. "Se ha negociado de manera bilateral y ni siquiera con una comunidad autónoma, sino con un partido independentista que no gobierna en ninguna", ha dicho, recordando que se han incumplido resoluciones aprobadas en el último Congreso Federal del PSOE.

Tanto Page como su consejero de Hacienda han coincidido en que Castilla-La Mancha está dispuesta a abordar una reforma del sistema, pero no bajo imposiciones. "Hay cosas del modelo planteado que pueden ser estudiadas, pero no nos pueden poner el chantaje de por medio de aceptar un privilegio y la ruptura de la igualdad", ha asegurado el presidente regional.

Recurso ante el TC

Preguntado por la posibilidad de recurrir el modelo ante el Tribunal Constitucional, como ya han anunciado las comunidades gobernadas por el PP, Page ha esquivado confirmarlo. "Habrá que hacer lo que habrá que hacer jurídicamente, pero lo primero es ganar la batalla políticamente", ha afirmado.

"Hay que retirar el intento de ruptura de la igualdad de España", ha concluido, lamentando que "el mayor atentado a la idea de igualdad" proceda "particularmente de la gente del mundo del progreso".