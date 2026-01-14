El frío también causa muertes en Castilla-La Mancha: 44 personas han fallecido en 12 días por las bajas temperaturas

El arranque de 2026 ha sido especialmente duro a causa. La llegada simultánea de la borrasca Francis por el Atlántico y un frente de componente ártico por el norte regaba en torno a la festividad de Reyes a la región de nieve y temperaturas que llegaban a los -14 ºC en algunos puntos de la provincia de Guadalajara, obligando a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso rojo por frío extremo.

Este episodio meteorológico ha tenido una consecuencia directa en fallecimientos. Concretamente, en los primeros 12 días del año que acabamos de estrenar, un total de 44 personas han fallecido por causas atribuibles al frío en la región.

Así lo atestiguan los datos recogidos por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que refleja una media de 3,6 muertes diarias en esta primera docena de días del mes de enero.

Se trata de la segunda cifra más alta registrada en el mismo periodo de tiempo en los últimos cinco años. La primera se produjo hace justamente un año, con 46 muertes, mientras que en 2024 se contabilizaron 32, en 2023 un total de 4 y en 2022 ninguna.

Siguiendo la secuencia que ha marcado el patrón de fallecimientos, se puede dibujar una curva en ascenso que coincide con los días más fríos de las últimas semanas y que está tendiendo a remitir. El 1 de enero se notificaron 2 fallecimientos, cifra que ascendió a 3 los días 2 y 3. Después de tres días con 2 decesos notificados -4, 5 y 6 de enero- a partir del día 7 comenzó el ascenso.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

El día después de Reyes fallecieron 4 personas por causas atribuibles a las bajas temperaturas en la región, mientras que el pico se registró los dos días siguientes -8 y 9- con 6 muertes cada día. El día 10 la curva comenzó a doblarse con 5, mientras que los días 11 y 12 parecía consolidarse esta dinámica a la baja con 4 fallecimientos.

Mujer mayor de 65 años

Si nos fijamos en el perfil que dibuja el MoMo, la fotografía del fallecido por las bajas temperaturas durante los últimos días en Castilla-La Mancha es la de una mujer mayor de 65 años.

Y es que la distribución por sexos se inclina levemente hacia el sexo femenino con 22 fallecidas por 20 varones.

Respecto a los grupos de edad, los mayores de 65 años representan el 93 % de las muertes, concretamente 41 decesos por los 3 contabilizados en personas entre 45 y 64 años. Dentro de este grupo, los que superaban 85 años suponían la mayoría (61,3 %) con 27 fallecidos, mientras que 10 de estas muertes se han producido en personas entre 75 y 84 años. Las 4 restantes eran individuos que tenían una edad comprendida entre 65 y 74.