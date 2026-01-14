La FEMP reclama desde Toledo la reforma urgente de la financiación local: "Tenemos derecho a negociar"

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su homóloga en Castilla-La Mancha han estrechado lazos este miércoles en Toledo con motivo de sus respectivos aniversarios y han puesto sobre la mesa la urgencia de reformar el sistema de financiación local.

El encuentro ha servido para conmemorar el 45 aniversario de la FEMP y los 40 años de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, en una reunión en la que han participado sus presidentes, María José García-Pelayo y José Julián Gregorio, junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Durante la reunión, la presidenta de la FEMP ha reclamado al Gobierno de España que atienda las demandas del municipalismo. García-Pelayo ha pedido "que escuche a los ayuntamientos, algo tan sencillo como eso".

Derecho a negociar

La presidenta de la federación nacional ha recordado que el modelo de financiación local data de 2002 y que los alcaldes aplican a diario la Ley de Bases de Régimen Local de 1985. "Los alcaldes tenemos el mismo derecho a negociar que las comunidades autónomas", ha señalado, en referencia a la polémica reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este mismo día.

García-Pelayo ha subrayado además que hace más de un año la FEMP aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que se reclamaba "una financiación justa para todos".

Por su parte, el alcalde de Toledo ha defendido el simbolismo de la ciudad para abordar este debate. Carlos Velázquez ha resaltado que Toledo es un lugar idóneo para hablar de financiación, al recordar que en el siglo XVI fue escenario del alzamiento comunero que pedía igualdad para todos los castellanos. Con este símil histórico, ha reclamado una financiación adecuada para los ayuntamientos.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Talavera de la Reina y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. José Julián Gregorio ha felicitado a la FEMP por sus 45 años de trayectoria y ha destacado que se trata de "una federación necesaria para que se escuche la voz de las entidades locales".