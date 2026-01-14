Cataluña recibirá 206 euros más por habitante que Castilla-La Mancha si se aprueba la nueva financiación autonómica

Emiliano García-Page, este miércoles durante su visita a las obras del nuevo campus universitario de Guadalajara. JCCM

La publicación este miércoles del primer análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la propuesta de reforma de la financiación autonómica, pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC, ha dado nueva munición política a Emiliano García-Page en contra de la propuesta.

Nada más conocerse el estudio, el presidente de Castilla-La Mancha ha sido tajante: "El modelo privilegia a Cataluña y las comunidades que estamos infrafinanciadas vamos a seguir estándolo. La propuesta de financiación pactada con ERC no debe salir, atenta contra la igualdad".

El análisis de Fedea confirma el diagnóstico que viene defendiendo el Ejecutivo castellanomanchego. Castilla-La Mancha ganaría recursos en términos absolutos, pero seguiría infrafinanciada y perdería peso relativo en el reparto, incluso en mayor medida que con el sistema actual.

El estudio es del centro de investigación Fedea y respalda lo que advertimos: el modelo privilegia a Cataluña y las comunidades que estamos infrafinanciadas vamos a seguir estándolo. La propuesta de financiación pactada con ERC no debe salir, atenta contra la igualdad. pic.twitter.com/kB77Z1AA51 — Emiliano García-Page (@garciapage) January 14, 2026

Según el estudio, de aprobarse la reforma propuesta por el Ministerio de Hacienda dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero, la ganancia absoluta para la región sería de 301 euros por habitante ajustado, una cifra 40 euros inferior a la media nacional, que se situaría en 341 euros.

Fedea asegura que "la mejora es sustancial en el caso de las comunidades peor financiadas bajo el sistema todavía vigente, con una ganancia de 468 euros por habitante ajustado en Murcia y 496 en Valencia, pero lo es también en las comunidades más ricas (409 euros en Madrid y 450 euros en Baleares), destacando Cataluña, con la mayor ganancia (507 euros)".

Esto supone que Castilla-La Mancha recibiría 206 euros menos por habitante que Cataluña. Una comparación clave en un contexto en el que Page y su Gobierno acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber cedido al "chantaje independentista" al negociar el nuevo modelo exclusivamente con ERC.

Fedea subraya también que, aunque Castilla-La Mancha recibiría más dinero, empeoraría su posición relativa en el reparto, pasando del 95,1 % de la media actual al 94,5 % con el nuevo sistema.

Es decir, ganaría fondos, pero quedaría peor situada respecto al conjunto de comunidades del régimen común. Los cálculos del Gobierno de España hablan de 1.245 millones extra para Castilla-La Mancha con el nuevo modelo.

Fedea ve "parches arbitrarios"

Más allá del impacto concreto en Castilla-La Mancha, Fedea realiza una valoración crítica del diseño general del modelo. El informe considera que el núcleo central de la propuesta del Ministerio de Hacienda es "razonable" y más justo que el sistema anterior para equilibrar la financiación entre territorios, pero alerta de que se ve desvirtuado por la introducción de "parches arbitrarios" que acaban favoreciendo a determinadas comunidades, especialmente Cataluña.

En concreto, identifica tres ajustes ad hoc que, a su juicio, perpetúan uno de los grandes vicios históricos del sistema de financiación autonómica. El primero es el Fondo Climático, que beneficia de forma clara a las comunidades del arco mediterráneo y apenas tiene impacto en regiones como Castilla-La Mancha. El segundo es el mecanismo vinculado a la recaudación del IVA de las pymes, que Fedea define como una "imaginativa excusa" para otorgar a Cataluña "una jugosa prima de financiación".

El informe añade también una advertencia de gran calado: el nuevo modelo reduce de forma drástica el margen presupuestario del Estado para afrontar el gasto en defensa o el creciente déficit de la Seguridad Social y debilita la disciplina fiscal de las comunidades autónomas.

Además, alerta de que la propuesta avanza hacia un sistema asimétrico y a la carta de gestión tributaria "en red", lo que podría derivar en la ruptura efectiva del principio de caja única y dejar al Estado en una situación fiscal muy precaria. Incluso si ese riesgo se evitara, Fedea advierte de que el modelo implicaría mayores costes y pérdidas de eficiencia.

Este miércoles el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado que no tolerará ningún "privilegio" para Cataluña y Page ha insistido en la necesidad de frenar políticamente el modelo. De no lograrlo, el presidente castellanomanchego no ha descartado recurrirlo ante el Tribunal Constitucional si finalmente saliese adelante.