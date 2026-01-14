Castilla-La Mancha rechaza la ordinalidad en la financiación por romper "la igualdad" y reivindica la "coherencia" de Page

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sentenciado este miércoles que la aplicación de la ordinalidad en el sistema de financiación autonómica supone "lo contrario a la igualdad".

El Ejecutivo autonómico ha tildado de "insultante" que ERC haya conocido el nuevo modelo propuesto por el Gobierno central antes que las propias comunidades.

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera portavoz, Esther Padilla, han comparecido en rueda de prensa para detallar los acuerdos del Consejo de Gobierno, coincidiendo con la presentación del modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Guijarro ha alertado de que priorizar la ordinalidad atenta contra el acceso "igualitario" a los servicios públicos, recordando que el coste de prestación no es uniforme en todo el territorio.

El vicepresidente ha ejemplificado esta desigualdad cuestionando si la atención oncológica debe depender de la aportación en el IRPF o del criterio médico. "Dos personas que necesiten un tratamiento oncológico, la preferencia sea quién paga más IRPF de los dos pacientes. ¿Vamos a atender primero al que paga más IRPF o al que diga el oncólogo?", ha advertido.

Asimismo, ha reprochado que se defiendan estos planteamientos desde "ópticas progresistas". "Yo entiendo que el Partido Popular pueda defender ese planteamiento, lo llevan casi en el ADN, no creen mucho en la igualdad de oportunidades. Lo que me abren las carnes es que se haga un planteamiento desde ópticas progresistas", ha lamentado.

Por su parte, Padilla ha tachado de "despropósito" que el Gobierno de España haya consensuado el modelo tras "tres reuniones con Junqueras y Esquerra Republicana", una formación que "no gobierna y no tiene responsabilidad de gobierno en ninguna comunidad autónoma", ha lamentado.



Finalmente, la portavoz ha reivindicado la "coherencia" del presidente regional en la defensa de la igualdad entre todos los españoles. "Solo el presidente Page es el que garantiza y defiende la igualdad de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha con coherencia", ha recalcado.