Adif destinará 1,9 millones de euros a la mejora de la seguridad de seis pasos a nivel de la provincia de Ciudad Real

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado un contrato por 1,9 millones de euros para la renovación y mejora de la protección de seis pasos a nivel de la provincia de Ciudad Real. Una actuación para "incrementar la seguridad del tráfico ferroviario y también viario".

En concreto, el proyecto contempla la mejora de la protección de un paso a nivel en Almadén y la renovación de las instalaciones de cuatro pasos en Almodóvar del Campo y uno en Almadenejos.

En el paso a nivel de Almadén, Adif instalará protección automática de nivel A2, que incluye señalización luminosa y acústica para advertir de la aproximación de los trenes. En el resto, que ya cuentan con protección automática, se renovarán los equipamientos con sistemas más modernos y fiables.

Todas las instalaciones se adaptarán a los nuevos enclavamientos electrónicos de última generación que Adif tiene previsto implantar en diversas estaciones de la línea. Se trata de dispositivos que permiten configurar de forma segura las rutas de los trenes mediante el control de señales, desvíos y otros elementos de la infraestructura. Será en las estaciones ciudadrealeñas de Caracollera, Almadenejos-Almadén y Guadalmez-Los Pedroches, que se sumarán a otras de Córdoba y Badajoz.

La actuación se enmarca en la renovación integral de la línea convencional Ciudad Real-Badajoz, una infraestructura estratégica de 121 kilómetros en la que Adif ha movilizado ya una inversión cercana a los 250 millones de euros.

Tres tramos

Los trabajos en esta línea se han estructurado en tres tramos. El primero de ellos es el de Brazatortas-Guadalmez, de 63,7 kilómetros y ubicado íntegramente en la provincia de Ciudad Real, que se encuentra en la fase final de ejecución.

El segundo es el de Guadalmez-Cabeza del Buey, de 26,8 kilómetros, que finalizó en 2021. Y el tercero es el de Cabeza del Buey-Castuera, de 30,5 kilómetros, que concluyó en julio de 2020.

"Estas actuaciones contribuyen a mejorar la fiabilidad, modernización y seguridad de la infraestructura ferroviaria, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los relacionados con la innovación y el refuerzo de infraestructuras seguras y resilientes", ha explicado.

Por último, la infraestructura ha recordado que el proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).