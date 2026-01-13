Imagen aérea de Salvacañete (Cuenca).

Imagen aérea de Salvacañete (Cuenca). Turismo de Castilla-La Mancha

Un pueblo de Castilla-La Mancha registra la temperatura más baja de toda España este martes: 5,1 grados bajo cero

La Aemet ha informado de que ha sido alcanzada a las 6 horas de la madrugada.

El frío continúa siendo el protagonista en el inicio del año en la Península. Este martes, un municipio de Castilla-La Mancha ha registrado la temperatura más baja de toda España, con -5,1 grados.

Se trata de Salvacañete, que ha alcanzado dicha temperatura a las 6 horas de la madrugada de este lunes al martes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, el municipio conquense de Mira ha alcanzado los -4,1 grados a las 4.50 horas de la madrugada, la cuarta temperatura más fría de toda España.

Previsión del martes

La Aemet ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielo nuboso, aumentando a cubierto en el oeste a partir de mediodía. Se prevén lluvias y chubascos en el oeste a partir de la tarde, que son probables también en Guadalajara.

La cota de nieve se sitúa alrededor de 1.800-2.000 metros y las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso, excepto un ligero descenso de las máximas en el extremo oeste.

Habrá viento procedente del sur y del sureste, flojo o moderado.