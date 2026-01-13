Confirmado para 2026: puedes deducirte 500 € del IRPF si te mudas por trabajo a estos pueblos de Castilla‑La Mancha

Fuentelespino de Moya (Cuenca), uno de los pueblos acogidos al 25 % de reducción del IRPF.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene para los presupuestos de este 2026 la deducción de 500 euros del IRPF para aquellos que establezcan su residencia en determinados pueblos de la región por motivos de trabajo.

Esta medida no es nueva, pero la Junta de Comunidades ha decidido mantenerla dentro de su estrategia de fiscalidad diferenciada para luchar contra la despoblación junto con otras medidas como rebajas para vivir y comprar vivienda en municipios con escasa población.

La deducción de 500 euros en la declaración de la renta está regulada en la Ley 2/2021 de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y en el Decreto 108/2021, que delimita las zonas rurales de la comunidad castellanomanchega.

Además, la Agencia Tributaria ​la recoge expresamente en el manual práctico del IRPF para Castilla-La Mancha dentro del apartado 'Deducción por traslado de vivienda habitual'.

​Cómo funciona

Para compensar los costes de trasladar la vivienda habitual a un municipio despoblado por motivos laborales, se aplica esa reducción 500 euros en la cuota íntegra autonómica del IRPF.

Una bonificación que se aplica de forma individual a cada contribuyente y en dos ejercicios: el año en que se produce el cambio de residencia y el siguiente. Por tanto, esta ayuda no es indefinida.

Requisitos

El cambio debe ser de la vivienda habitual .

. Solo están acogidos los pueblos de Castilla‑La Mancha delimitados como zona rural escasamente poblada (en riesgo, intensa o extrema despoblación) conforme al Decreto 108/2021.

conforme al Decreto 108/2021. El traslado ha de realizarse por motivos laborales , ya sea por un nuevo empleo, un cambio de destino o un inicio/traslado de una actividad económica.

, ya sea por un nuevo empleo, un cambio de destino o un inicio/traslado de una actividad económica. El contribuyente debe mantener su residencia habitual en el nuevo municipio durante el año del traslado y los tres siguientes .

habitual en el nuevo municipio . El beneficiario de esta deducción no puede superar los límites de base liquidable general que detalla el manual IRPF (22.946 euros en tributación individual y 31.485 euros en conjunta).

​Pueblos sujetos a este derecho

La normativa recoge una clasificación para calcular la deducción por residencia habitual en zonas rurales que permite rebajar la cuota autonómica del IRPF en un 10 %, 15 %, 20 % o 25 %, según el grado de despoblación.

En este documento publicado por la Agencia Tributaria figuran un gran número de municipios de Cuenca y Guadalajara en la categoría de "extrema despoblación" que acogen una deducción del 25 %. El listado completo de Castilla-La Mancha puede consultarse en el siguiente documento disponible en la Sede Electrónica de la AEAT.

​Esta bonificación de 500 euros se suma a otro paquete de medidas en el ámbito social, con especial incidencia en el acceso a la vivienda, que incorporan los presupuestos de 2026 y que permitirán un ahorro estimado de 390 millones de euros para los contribuyentes.

Entre estas ventajas destacan una rebaja específica por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en estas localidades, tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en Actos Jurídicos para la compra de vivienda y préstamos bonificados y ayudas directas para jóvenes dentro de la Estrategia de Vivienda 2026-2030.

​En conjunto, todas estas bonificaciones convierten el proceso de mudanza a estos pequeños pueblos no solo un cambio de vida, sino también un alivio fiscal.