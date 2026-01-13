La ciudad de Castilla-La Mancha que tendrá un puente de tres días este mes de enero gracias a una fiesta local

El calendario laboral de 2026 dejará cinco puentes en Castilla-La Mancha, aunque se harán esperar. Hasta Semana Santa, los castellanomanchegos no disfrutarán de ningún descanso laboral más allá de los fines de semana.

Sin embargo, los vecinos de la ciudad de Toledo gozarán de un puente este mes de enero gracias a la festividad de San Ildefonso, patrón de la capital regional.

Este 2026, el 23 de enero cae en viernes, lo que permitirá a los toledanos disponer de hasta tres días sin trabajar (viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero) poco después de las vacaciones de Navidad.

Durante muchos años, el otro festivo local de la capital se guardaba para el 9 de diciembre (Santa Leocadia); sin embargo, el Ayuntamiento lo ha trasladado este ejercicio al 26 de noviembre (jueves) con motivo del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Una combinación de día festivo y fin de semana que son la antesala del gran "megapuente" de cinco días de Semana Santa. El Diario Oficial regional (DOCM) establece como festivos autonómicos el Lunes de Pascua (6 de abril) y el Corpus Christi (4 de junio) en sustitución del Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) y el Día de la Constitución (6 de diciembre) al caer en domingo.

Festivos en Castilla-La Mancha

El listado completo de los 12 festivos de carácter nacional o autonómico es el siguiente:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (nacional). Martes 6 de enero: Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional). Jueves 2 de abril: Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (nacional). Lunes 6 de abril: Lunes de Pascua (autonómico). Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (nacional). Jueves 4 de junio: Corpus Christi (autonómico). Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen (nacional). Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (nacional). Lunes 2 de noviembre: en sustitución del Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (nacional). Viernes 25 de diciembre: Navidad (nacional).

A estos 12 días de descanso hay que añadir dos festivos locales que marca el ayuntamiento de cada municipio, conformando un total de 14 festivos en todo el curso.