Depuradora. Foto: Europa Press.

Castilla-La Mancha ampliará a cinco las zonas de depuración de aguas residuales con una inversión de 152 millones

El objetivo es devolverla a los cauces con la mayor garantía de sostenibilidad y salubridad.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 152 millones de euros para las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Un montante que permitirá ampliar las zonas de depuración de cuatro a cinco.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha afirmado que se va a autorizar la inversión y la publicación de la licitación del servicio de operación, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

El importe base de la licitación es de 152 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años con la posibilidad de uno más de prórroga. Con ello no solo aseguramos devolver el agua a los cauces con la mayor garantía de sostenibilidad y salubridad sino también ampliar las zonas de depuración de nuestra región", ha expresado.

Reunión del Consejo de Administración de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM).

Según ha detallado, todas las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales están integradas en zonas de depuración organizadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que, con la nueva licitación, crecen un 12 % hasta llegar a cinco. Asimismo, se han contemplado las previsiones de crecimiento poblacional e industrial de las zonas, hasta 1.834.266 habitantes.

Depuradoras

La consejera ha detallado que se finalizarán y pondrán en marcha nuevas depuradoras en Tobarra, Alcaraz y San Pedro, en la provincia de Albacete; San Clemente-El Provencio en Cuenca; Uceda, Brihuega y Chiloeches en Guadalajara; y Quero, El Toboso y Los Yébenes, en Toledo.

Asimismo, ha explicado que se iniciarán las obras de las depuradoras de Tarancón, Torrenueva, El Robledo, Cobisa, Argés, Sonseca y Pedro Muñoz. Y se licitarán otras siete en La Gineta, Mahora, La Guardia, Recas, Seseña Viejo, La Puebla de Almoradiel y La Villa de Don Fadrique.

Por último, ha indicado que la nueva licitación comprende la prestación del servicio y mantenimiento de 265 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales distribuidas en esas cinco zonas de depuración, que se han dividido en una decena de lotes para su adjudicación.