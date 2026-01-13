Castilla-La Mancha ampliará a cinco las zonas de depuración de aguas residuales con una inversión de 152 millones

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 152 millones de euros para las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Un montante que permitirá ampliar las zonas de depuración de cuatro a cinco.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha afirmado que se va a autorizar la inversión y la publicación de la licitación del servicio de operación, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

El importe base de la licitación es de 152 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años con la posibilidad de uno más de prórroga. Con ello no solo aseguramos devolver el agua a los cauces con la mayor garantía de sostenibilidad y salubridad sino también ampliar las zonas de depuración de nuestra región", ha expresado.

Según ha detallado, todas las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales están integradas en zonas de depuración organizadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que, con la nueva licitación, crecen un 12 % hasta llegar a cinco. Asimismo, se han contemplado las previsiones de crecimiento poblacional e industrial de las zonas, hasta 1.834.266 habitantes.

Depuradoras

La consejera ha detallado que se finalizarán y pondrán en marcha nuevas depuradoras en Tobarra, Alcaraz y San Pedro, en la provincia de Albacete; San Clemente-El Provencio en Cuenca; Uceda, Brihuega y Chiloeches en Guadalajara; y Quero, El Toboso y Los Yébenes, en Toledo.

Asimismo, ha explicado que se iniciarán las obras de las depuradoras de Tarancón, Torrenueva, El Robledo, Cobisa, Argés, Sonseca y Pedro Muñoz. Y se licitarán otras siete en La Gineta, Mahora, La Guardia, Recas, Seseña Viejo, La Puebla de Almoradiel y La Villa de Don Fadrique.

Por último, ha indicado que la nueva licitación comprende la prestación del servicio y mantenimiento de 265 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales distribuidas en esas cinco zonas de depuración, que se han dividido en una decena de lotes para su adjudicación.