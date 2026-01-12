Sabrido asume la Delegación del Gobierno y ofrece diálogo: "La ciudadanía no entiende la disputa entre administraciones"

José Pablo Sabrido ha recibido el bastón de mando de su antecesora y actual ministra de Educación, Milagros Tolón. Javier Longobardo

Ante un salón de actos de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha que se ha quedado pequeño para albergar a las autoridades y a la sociedad civil, José Pablo Sabrido ha tomado posesión este lunes como nuevo delegado del Gobierno de España en la región.

El acto, marcado por la emoción y el reconocimiento a la trayectoria del nuevo representante del Ejecutivo, ha culminado con el público puesto en pie y con una ovación tras la promesa del cargo. En su discurso, Sabrido ha ofrecido "diálogo" tras advertir que los ciudadanos "no entienden que las disputas entre administraciones les perjudiquen", en plena discrepancia entre los gobiernos de España y de la región por el nuevo modelo de financiación autonómica.

El momento simbólico del evento se ha producido cuando la delegada saliente y actual ministra de Educación, Milagros Tolón, ha entregado el bastón de mando a Sabrido. Ambos se han fundido en un cariñoso y efusivo saludo, reflejo de los años de trabajo compartido en el Ayuntamiento de Toledo.

Tolón ha iniciado su discurso visiblemente emocionada al regresar a una sala que, según ha confesado, "ha representado tanto" para ella. Ha definido la ceremonia como un acto profundamente "humano" y ha descrito a Sabrido como un gestor de una "solvencia técnica incuestionable" que cree "firmemente en la función pública".

"Administrar, gobernar y servir tiene que ver con la responsabilidad, la constancia y el compromiso. José Pablo está guiado por valores de justicia, solidaridad e igualdad", ha afirmado la ministra.

Tolón ha puesto en valor "el rigor y la sensibilidad humanista" de Sabrido, recordando su lealtad en los momentos más críticos de la pasada legislatura municipal como alcaldesa y vicealcalde, respectivamente.

"Recuerdo tu templanza en las semanas más duras de la pandemia y cómo, en medio de la dificultad de Filomena, fuiste capaz de sacar adelante los presupuestos más inversores de Toledo", ha subrayado, antes de agradecer el sacrificio personal de su familia, presente en la sala.

Paco Pardo, Esther Padilla y Pablo Bellido, entre las autoridades que han asistido a la toma de posesión. Javier Longobardo

"El acuerdo no siempre es fácil"

En su primer discurso como delegado, José Pablo Sabrido ha comenzado expresando su gratitud al presidente Pedro Sánchez y al Consejo de Ministros, con menciones especiales a Ángel Víctor Torres y a su "querida amiga" Milagros Tolón, presentes en la cita.

Ha calificado su paso por el Ayuntamiento como el periodo "más intenso" de su vida política y ha asegurado que asume este nuevo reto "sin más interés personal que ejercer con lealtad y honradez".

El eje central de su intervención ha sido la colaboración institucional. Sabrido ha sido tajante al señalar que "esta Delegación seguirá siendo una institución de puertas abiertas" y que su prioridad será el entendimiento con el resto de administraciones regionales y locales.

El ministro Ángel Víctor Torres ha saludado a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Javier Longobardo

"Me ofrezco al diálogo con absoluta convicción. Los ciudadanos no pueden entender que de las disputas entre administraciones salgan ellos perjudicados. Sé que el acuerdo no siempre es fácil, pero siempre hay que encontrar fórmulas de consenso", ha sentenciado.

Asimismo, ha reivindicado el esfuerzo inversor del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, destacando "los más de 2.470 millones" de euros destinados a la región a través del Plan de Resiliencia. "Frente al ruido y la crispación, los servidores públicos debemos huir de la confrontación estéril", ha añadido.

El acto se ha celebrado en el salón de actos de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, en Toledo. Javier Longobardo

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cerrado el acto destacando la "amplia experiencia" de Sabrido. Torres ha enfatizado que Castilla-La Mancha es una tierra con "un potencial enorme", apoyada por una inversión estatal que desde 2019 ha movilizado ayudas por casi "200 millones de euros y más de 2.400 millones" del Plan antes mencionado, ha cifrado.

El ministro también ha hecho una defensa de la Memoria Democrática, recordando su reciente visita al cementerio de Manzanares, en Ciudad Real, para entregar los restos de 21 víctimas del franquismo. "No puede quedar ni una sola fosa en este país", ha asegurado, vinculando esta labor con la defensa de los valores democráticos frente a quienes "ponen en tela de juicio" las libertades.

Torres ha concluido su intervención garantizando a Sabrido que "tendrás siempre la mano tendida" del Gobierno central para seguir construyendo "el futuro" de esta región y ha vaticinado que Tolón "seguirá contribuyendo a la mejora de esta tierra desde tu nuevo cargo" como ministra.