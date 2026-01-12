Núñez valora la encuesta de EL ESPAÑOL: "Ojalá Pedro Sánchez convocara mañana elecciones, favorecería un cambio político"

Paco Núñez, líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ha asegurado que su formación seguirá trabajando para "recabar la confianza mayoritaria de los castellanomanchegos y de los españoles" ante una situación que, a su juicio, es reflejo de las encuestas más recientes, donde se observa un descenso del PSOE y el crecimiento de partidos del centro-derecha.

Así lo ha expresado Núñez al ser preguntado este lunes, en rueda de prensa, por una encuesta de SocioMétrica que publica EL ESPAÑOL, en la que, según sus datos, el PP y Vox suman una mayoría significativa frente al PSOE en vísperas de unas hipotéticas elecciones generales.

"La realidad que vivimos, encuesta tras encuesta, es un hundimiento del PSOE, es un crecimiento de Vox y un crecimiento moderado del Partido Popular, y es en lo que nos movemos en Castilla-La Mancha y en España", ha afirmado el presidente del PP regional.

Además, ha subrayado que este tipo de encuestas son "una fotografía fija de un momento determinado", aunque reflejan tendencias que, a su juicio, "se han repetido en distintos sondeos recientes".

Cambio político

Según la encuesta, si ahora se celebrasen elecciones generales, la suma de PP y Vox doblaría en escaños al PSOE en Castilla-La Mancha, con una configuración en la que los populares tendrían ocho diputados y Vox seis, frente a los siete del Partido Socialista.

A nivel nacional, el sondeo sitúa al PP de Alberto Núñez Feijóo con ventaja sobre el PSOE, aunque también destacaba el fuerte avance de Vox como tercera fuerza.

A tenor de estos datos, Núñez ha considerado que un escenario de este tipo "propiciaría la victoria de Alberto Núñez Feijóo", quien, en caso de convocarse elecciones, "sería presidente del Gobierno", o bien "favorecería un cambio político en Castilla-La Mancha".

El líder regional del PP también ha manifestado su deseo de que Sánchez convoque elecciones generales de manera inmediata.

"Ojalá Pedro Sánchez iniciara mañana un proceso electoral; sería perfecto despertarnos con la noticia de que ha decidido llamar a los españoles a las urnas", ha dicho, confiando en que ese proceso permitiría que los ciudadanos se pronuncien con su voto sobre la actual coyuntura política.

En la misma línea, Núñez ha aludido a la posibilidad de que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y diputado en el Congreso, retire su apoyo parlamentario al Gobierno de Sánchez para facilitar la convocatoria de comicios.

"Ojalá y Emiliano García-Page decidiese activar el botón que tiene en su mano de los ocho diputados en el Congreso… y retirase su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez para activar elecciones", ha sostenido.

Contexto parlamentario

La encuesta a la que ha aludido Núñez, publicada por EL ESPAÑOL, refleja un panorama político en el que el PP se sitúa por delante del PSOE en estimaciones de voto, mientras que Vox crece de forma significativa tanto a nivel nacional como en regiones como Castilla-La Mancha.

En este sondeo, Feijóo obtenía hasta 142 diputados frente a los 102 del PSOE, con Vox consolidándose como tercera fuerza con alrededor de 60 escaños.

En Castilla-La Mancha, ese mismo estudio señalaba que la suma de PP y Vox podría superar ampliamente al PSOE en un hipotético escenario electoral, con un reparto de escaños en el que los partidos del centro-derecha doblarían en representación a los socialistas.

Núñez ha cerrado su intervención reiterando que, pese a las fluctuaciones que pueden recoger las encuestas, su partido continuará trabajando "cada día" para ganar la confianza de los ciudadanos y ser la opción mayoritaria en futuras citas electorales, defendiendo un proyecto que, a su juicio, representa "el centro-derecha y las preocupaciones reales de la sociedad".