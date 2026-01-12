Castilla-La Mancha conecta patrimonio y tecnología en FITUR 2026 con un estand "innovador" y sostenible

Castilla-La Mancha conectará sus raíces patrimoniales, culturales, naturales y gastronómicas con el uso sostenible de las nuevas tecnologías en la 46 edición de FITUR, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha presentado este lunes la propuesta del estand regional, que ocupará más de 1.600 metros cuadrados y contará con un árbol central que simboliza la conexión entre el corazón de la oferta turística y los recursos tecnológicos de la región.

"Nos hemos consolidado como una referencia en el estand 7, donde contaremos con más de 1.600 metros cuadrados en dos plantas, una de ellas dedicada al ámbito profesional de la cita, y mostrado como uno de los grandes destinos de interior de nuestro país", ha explicado la consejera.

Presentación del estand de Castilla-La Mancha para FITUR 2026. JCCM

Además, ha recordado que el pasado año más de 32.000 personas visitaron el estand de Castilla-La Mancha, 17.000 de ellas profesionales del sector.

Nueva plataforma

La agenda del estand estará organizada por provincias: Guadalajara abrirá el 21 de enero con la inauguración del presidente regional, Emiliano García-Page; Cuenca será protagonista el 22; Albacete, el 23; Toledo el 24; y Ciudad Real cerrará la participación provincial el 25.

Entre las novedades de este año destacan la realidad aumentada y virtual en los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, un espacio de 'gaming' donde los visitantes podrán jugar a Legends of Castilla-La Mancha dentro de la plataforma Fortnite, y la presentación de la nueva plataforma digital turística de la región, que integrará la gestión y promoción digital de la actividad turística.

Franco ha subrayado que la propuesta del estand refleja una Castilla-La Mancha "conectada, moderna, accesible y que avanza hacia la tecnología para mejorar sus recursos turísticos". El árbol central del diseño simboliza la raíz que conecta la tradición de la región con la innovación tecnológica.

El estand contará con espacios dedicados a las cinco provincias y a la oferta de Patrimonio de la Humanidad, incluyendo ciudades como Toledo y Cuenca, el Parque Minero de Almadén, la Cerámica de Talavera y Puente y la Tamborada de Hellín y Agramón. También habrá un mostrador para la candidatura del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza.

Además, se reservarán espacios para parques temáticos como Puy du Fou y Toroverde, las rutas enogastronómicas, las Hospederías de Castilla-La Mancha y, como novedad, otro dedicado al 800 aniversario de la Catedral Primada de Toledo.

La gastronomía será protagonista con la colaboración de la Federación de Hostelería de Castilla-La Mancha, que servirá más de 9.000 tapas durante la feria, y la realización de 18 showcookings y 9 catas maridadas de la mano de Euro-Toques CLM.

Turismo inclusivo

La consejera ha recordado que la región mantendrá presencia en FITUR LGTBI+ y continuará la campaña 'PARA', orientada al turismo 'slow', que invita a los visitantes a descubrir despacio la riqueza cultural y natural de Castilla-La Mancha.

El estand contará con la colaboración de CECAP y Down Toledo, cuyos integrantes formarán parte del cuerpo de informadores que atenderán a los visitantes, reforzando la apuesta por un turismo inclusivo.

Patricia Franco ha valorado los datos de 2025, que anticipan un nuevo récord para la actividad turística de la región. Castilla-La Mancha cerrará el año con más de 52.000 personas afiliadas a actividades turísticas, la cifra más alta de la serie histórica para un mes de diciembre.

Además, Guadalajara lidera a nivel nacional en crecimiento de pernoctaciones hoteleras entre enero y noviembre, y la región mantiene el liderazgo en turismo rural.

Movilidad sostenible

Como parte de las medidas para impulsar un turismo más sostenible, la consejera ha anunciado la publicación en el DOCM de ayudas por 500.000 euros dirigidas al sector turístico, en especial a empresas de restauración.

Estas ayudas permitirán la adquisición de vehículos de trabajo de cero emisiones y la instalación de puntos de recarga, cubriendo hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 25.000 euros por beneficiario.

"En Castilla-La Mancha unimos patrimonio, cultura y naturaleza con tecnología e innovación para consolidarnos como un destino inclusivo, seguro y cercano", ha resumido Franco, destacando que el estand de FITUR 2026 proyectará la región como un referente turístico de interior en España.