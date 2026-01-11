Tres pueblos de Castilla-La Mancha se cuelan entre los más fríos de toda España este domingo: hasta -6,2 grados

El año ha empezado con mucho frío en buena parte de la Península. A esto se suman la llegada de borrascas como Goretti, que está dejando rachas de viento muy intensas y precipitaciones en buena parte del país.

Este domingo, tres pueblos de Castilla-La Mancha se han colado en el top-10 de los más fríos de toda España. Tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), son Molina de Aragón (Guadalajara), Mira (Cuenca) y Salvacañete (Cuenca).

En sexta posición nacional, Molina de Aragón se ha llevado la palma como la localidad más fría de Castilla-La Mancha, alcanzando los -6,2 grados a las 8.30 horas de la mañana.

Justo después, le siguen Mira, con -5,6 grados a las 7.10 horas; y Salvacañete, con -5,5 grados a las 6 de la madrugada.

Previsión del domingo

La Aemet ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos nubosos al principio y final del día disminuyendo a poco nuboso o despejado en las horas centrales.

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, predominando los descensos y las máximas irán en ascenso.

El viento soplará flojo variable con predominio del oeste y suroeste durante las horas centrales, cuando podrá darse algún intervalo de mayor intensidad en la mitad oriental.