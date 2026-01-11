El PSOE de Castilla-La Mancha cree la propuesta de financiación hace que "algunos puedan tener un menú especial"

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha reiterado este domingo que el PSOE regional seguirá defendiendo "una financiación autonómica justa, que cubra el coste real de prestar los servicios públicos en la comunidad".

El socialista ha expresado que "se trata de defender un modelo de equidad e igualdad en el reparto de la riqueza" en el que estén todas las comunidades.

"No se trata de que haya más dinero por habitante, ni de que tengamos un plato de comida más que teníamos antes. Se trata de que todos estemos en un modelo de igualdad que pueda cubrir ese coste real de los servicios públicos. No que algunos puedan tener un menú mucho más especial, como parece ser que se quiere", ha lamentado, en referencia a Cataluña.

Por ello, ha asegurado que a su partido no le gusta el modelo de financiación planteado por el Gobierno de España porque "no tiene en cuenta el coste real de los servicios que se prestan".

Como ejemplo, ha indicado que mientras en Fuenlabrada (Madrid) se necesitan aproximadamente seis centros de salud para prestar asistencia sanitaria a la población, en la provincia de Cuenca hacen falta 40 para el mismo número de habitantes, debido a la dispersión poblacional.

"En el actual modelo y en el que se plantea no se tiene en cuenta esto y hace que la comunidad esté infrafinanciada. Ocurre con la sanidad y también con la prestación de la educación y los servicios sociales", ha criticado.

Críticas al PP

Godoy también ha aprovechado para referirse al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, al que le ha reprochado que les hubiera gustado que su partido defendiese un modelo justo para la región cuando gobernaba en España el PP.

"Desde el PSOE de Castilla-La Mancha vamos a defender a los castellanomanchegos y lo vamos a hacer como siempre hemos hecho. Con respeto, pero con determinación", ha sentenciado.