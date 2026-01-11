Núñez rechaza la propuesta de financiación y señala a Page: "Los que dicen estar en contra, acabarán votando a favor"

Participación del PP de Castilla-La Mancha en la Interparlamentaria del partido en La Coruña.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha rechazado el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno durante su participación en la Interparlamentaria del partido celebrada en La Coruña.

El 'popular' ha abogado por la "unidad total" de su partido para rechazar la propuesta "con votos en todas y cada una de las cámaras", ya que "privilegia al separatismo catalán y perjudica gravemente a la región". Y ha criticado la actitud del PSOE de Castilla-La Mancha, que "dice estar en contra del modelo, pero acabará votando a favor".

"El PSOE solo está mostrando ruptura y división interna. Hay dirigentes que rechazan el modelo y luego lo votarán, otros lo defienden sin fisuras y exigen apartar a quien discrepa y otros instalados en una equidistancia cómoda. Pero todos ellos pensando únicamente en el partido y en las elecciones", ha asegurado.

Núñez cree que los castellanomanchegos "necesitan estabilidad, unidad y modelos políticos que piensen en los ciudadanos".

"El PP piensa en España y en Castilla-La Mancha por encima de cualquier interés partidista. No puede ser que los intereses del PSOE estén por encima del país y la región. Nuestra tierra necesita dirigentes políticos que no piensen solo en contentar a los socios separatistas para mantenerse en el poder", ha expresado.

Por último, ha adelantado que su partido "va a defender la igualdad entre españoles, la solidaridad entre territorios y una financiación justa que no castigue a Castilla-La Mancha".

"Page apuntala el sanchismo"

Las palabras de Núñez van en la línea del discurso que defendió este sábado la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, durante su intervención en una mesa de la Interparlamentaria.

Agudo señaló directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, por "apuntalar el sanchismo con sus ocho votos en el Congreso y abandonar el potencial estratégico de Castilla-La Mancha".

"Castilla-La Mancha es reflejo del abandono y seguidismo a Sánchez, que está sostenido por Page. La comunidad es el corazón de España, un cruce estratégico de caminos, y debería ser un motor de desarrollo industrial, logístico y económico", indicó.

Una región que tiene "una situación privilegiada" porque está en el centro peninsular y conectada por dos grandes focos de crecimiento del sur de Europa, Madrid y Andalucía.

"Para revertir la situación, se necesitan reformas estructurales claras como modificar las leyes de suelo y de urbanismo, generar rápidamente suelo industrial y residencial, simplificar la burocracia y automatizar licencias, aplicar una bajada de impuestos y aprovechar al máximo los fondos europeos para innovación, logística e industria de alta tecnología", afirmó la 'popular'.

Por ello, exigió a Page "dignidad y decencia", usando el voto de sus ocho diputados para terminar con el Gobierno de Sánchez. "Para que los españoles podamos acudir a las urnas a votar un Gobierno decente, liderado por el presidente Alberto Núñez Feijóo, que haga de España un país donde valga la pena trabajar", explicó.

Hacer una España "más competitiva"

En clave nacional, Agudo clamó por un "cambio de rumbo urgente y un proyecto nacional de remodernización de infraestructuras para ser más competitiva, atraer mayor inversión y crear un empleo de calidad.

"Si seguimos con unas infraestructuras del pasado y con un Gobierno que lleva políticas que frenan las oportunidades, acabaremos siendo como cada vez que gobierna el PSOE un país a la cola de Europa. Y si hay un sector en nuestro país que reivindica aún más estas medidas que se deben tomar urgentemente es el turismo", expresó.

Sin embargo, para Agudo, el Gobierno ha decidido que sea "un sector de segunda", mientras que desde el PP consideran que depende de "infraestructuras modernas, seguridad jurídica y una administración ágil para poder crecer y generar más valor".

"España está a la cola de Europa en inversión pública y la inversión privada lleva estancada desde 2019. El Gobierno no está apostando por esa pequeña y mediana empresa que sustenta el turismo en nuestro país y que desde luego está haciendo que el turismo sea un sector abandonado por el Gobierno de Pedro Sánchez", sentenció Agudo.