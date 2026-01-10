Castilla-La Mancha cerró 2025 con 5.616 casos activos en el Sistema VioGén: hay una mujer en riesgo extremo en Albacete

El Sistema VioGén cerró el 2025 con un total de 5.616 casos activos de mujeres víctima de violencia de género en Castilla-La Mancha, tan solo 13 casos menos que al final del año anterior.

Así se desprende del informe publicado por el Ministerio de Interior a fecha 31 de diciembre de 2025, que detalla que una mujer se encuentra en riesgo extremo, 33 en riesgo alto, 617 en riesgo medio y 4.965 en riesgo bajo.

Del total de casos, 62 víctimas son menores de 18 años; 1.380 tienen entre 18 y 30; 2.693 entre 31 y 45; 1.368 entre 46 y 64; y 113 más de 65.

Por provincias, la que más casos activos tiene es Toledo, con 2.301; seguida de Ciudad Real, con 1.082; Albacete, con 961; Guadalajara, con 639; y Cuenca, con 633. La víctima en riesgo extremo se encuentra en la provincia de Albacete y tiene entre 46 y 64 años.

Víctima con menores a su cargo

Los datos publicados por Interior también revelan que hay un total de 3.153 casos de víctimas de violencia de género con menores a su cargo.

De estos, existen 62 menores que están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre, de los que dos casos se sitúan en riesgo alto y 60 en riesgo medio.

Además, hay un total de 538 casos calificados de especial relevancia, con un menor en Albacete que se encuentra en situación extrema de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal. Asimismo, hay 32 casos con riesgo alto y 505 con riesgo medio.

Datos nacionales

En cuanto a los datos nacionales, España cerró el año 2025 con 103.942 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, 1.980 menos que en el año anterior. Del total, 22 están en riesgo extremo, 960 en alto, 14.735 en medio y 88.225 en bajo.

Según el informe, existen 53.908 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, de los que 1.523 están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.558. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.037; la Comunidad de Madrid, con 12.570; Canarias, con 6.634; Galicia, con 6.155; Murcia, con 5.819; y Castilla-La Mancha, con 5.616.

Cierran la lista Castilla y León, con 5.542; Baleares, con 4.000; Extremadura, con 2.988; Aragón, con 2.576; Asturias, con 2.221; Navarra, con 2.146; Cantabria, con 1.635; La Rioja, con 920; Ceuta, con 287; y Melilla, con 238.