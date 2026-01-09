Núñez coincide con Page en que "hablen los españoles" y le insta a activar una moción de censura contra Sánchez: "Lo tiene fácil"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado a Emiliano García-Page a apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez a través de los ocho diputados nacionales del PSOE castellanomanchego en el Congreso para convocar elecciones inmediatamente después.

"Si de verdad quiere parar este atropello y prefiere que hablen los españoles en las urnas, lo tiene muy fácil", esta ha sido la respuesta de Núñez a las declaraciones emitidas por Page este viernes donde ha pedido ha pedido la convocatoria de elecciones generales y ha calificado de "ofensa" el modelo de financiación autonómica pactado con el líder ERC, Oriol Junqueras.

Una postura que ha criticado el presidente del PP en la región, ya que "una vez más, se muestra muy enfadado de palabra, pero absolutamente sumiso en los hechos", ha subrayado.

"Hemos visto a Page muy alterado, incluso golpeando el atril, quejándose del modelo de financiación que ha presentado su propio partido", ha añadido.

Por ello, le ha propuesto que devuelva las palabras a los españoles y dé orden a sus ocho diputados nacionales para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado este 9 de enero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Núñez ha indicado que "perjudica gravemente a Castilla-La Mancha" al detraer recursos fundamentales para la región.

Ya lo denunció ayer, el presidente 'popular' considera que este acuerdo implica que "el dinero para pagar un médico en Cuenca, para poner en marcha una autovía, para ayudar a un autónomo o pequeña empresa" pase ahora "a manos del separatismo catalán".

Por último, Núñez ha recordado que esta situación es posible "porque así lo ha decidido el PSOE y porque así lo apoyan todos los diputados socialistas en el Congreso, también los de Emiliano García-Page", ha sentenciado.