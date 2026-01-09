La Junta declarará el próximo martes el damasquinado de Toledo como Bien de Interés Cultural (BIC)

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes la declaración del damasquinado de Toledo como Bien de Interés Cultural (BIC). Se unirá a otras prácticas artesanas que tienen esta categoría, como el bordado de Lagartera (Toledo), las alfombras de nudo de Alcaraz (Albacete) o la cuchillería y la navaja clásica de Albacete.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en la inauguración del centro de salud de Alcoba de los Montes (Ciudad Real), donde ha apostado por "abordar decisiones en todos los frentes, como cultura, sanidad, educación o transportes".

Page ha indicado que ya atendió la declaración de BIC cuando era alcalde de Toledo, siendo una petición que han "defendido mucho los artesanos toledanos".

Fecha límite

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, este mismo jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, recordó que la fecha límite para la aprobación es el 16 de enero.

La consejera destacó el compromiso del Gobierno regional para proteger el damasquinado por el valor que tiene y subrayó que la declaración potenciaría esta joya artesanal.