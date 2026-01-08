Núñez recuerda que "los cinco secretarios provinciales" de Page "autorizaron" el acuerdo Sánchez-Junqueras

Paco Núñez durante la comida que ha celebrado el PP con los medios de comunicación en Toledo. Europa Press

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado este jueves que "los cinco secretarios provinciales del PSOE en la región firmaron una carta autorizando" el acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno de España.

Un pacto que han formalizado Pedro Sánchez y Oriol Junqueras este 8 de enero en el Palacio de la Moncloa y que supondrá una inyección de 4.700 millones más para Cataluña.

"Pablo Bellido, el vicepresidente Josele Caballero, el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez... le dijeron por escrito y con su firma a Pedro Sánchez que podía pactar una financiación singular", ha insistido Núñez durante la comida que ha organizado el PP con medios de comunicación en el restaurante Venta de Aires de Toledo.

Un escenario que "no pilla a nadie por sorpresa", según el líder 'popular' de Castilla-La Mancha, ya que estaba premeditado "desde hace dos años y poco".

Núñez ha denunciado que este modelo de financiación autonómica implica que "el dinero para pagar un médico en Cuenca, para poner en marcha una autovía, para ayudar a un autónomo o pequeña empresa" pase ahora "a manos del separatismo catalán".

En esa línea, ha abogado por un nuevo reparto que garantice la prestación de sanidad, educación y políticas sociales. "Sin servicios públicos difícilmente podemos luchar contra la despoblación", ha reiterado.

Por otro lado, ha urgido al socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que pida "de manera inmediata" la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para "votar que no a esa propuesta de financiación singular".

Tras el duro cuestionamiento de Page a este acuerdo, que ha calificado como "grave e inviable", Núñez le ha lanzado una advertencia: "Los titulares están bien, pero de eso no se come. Si después el dinero no llega, difícilmente podemos ayudar a nuestra tierra", ha concluido.