Franco asegura que la negociación para que el damasquinado de Toledo sea BIC avanza a "buen fin"

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al damasquinado de Toledo. JCCM

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha asegurado este jueves que las negociaciones para declarar el damasquinado toledano Bien de Interés Cultural (BIC) están avanzando "a buen fin".

Además, ha recordado que la fecha límite para su aprobación es el 16 de enero, momento en el que, de no aprobarse, "decaería el expediente".

Franco ha explicado que las reuniones se mantienen entre representantes del sector y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que tiene la competencia para declarar el BIC.

La consejera ha destacado que el compromiso del Gobierno regional es "firme" para proteger el damasquinado por el valor que tiene y ha subrayado que la declaración potenciaría esta joya artesanal, poniéndola a la altura de otras artesanías de la región como el bordado de Lagartera o la cuchillería de Albacete.

Cupón nacional

En paralelo, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) dedicará su cupón del 13 de enero al damasquinado de Toledo, con cinco millones de cupones que promocionarán esta artesanía a nivel nacional.

El delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, y Patricia Franco han presentado el cupón en la Mezquita de Tornerías, un espacio que ha recibido más de 53.000 visitantes desde su apertura hace casi un año.

Hernández ha recordado que la ONCE, que da empleo a casi 80.000 personas en toda España, también impulsa la autonomía personal de 300 alumnos con discapacidad visual grave en Castilla-La Mancha y fomenta un turismo inclusivo mediante recorridos y alojamientos accesibles.

Formación y promoción

Por su parte, Franco ha avanzado que ya está abierto el plazo de inscripción para un curso de Formación Profesional en el Ámbito Laboral sobre damasquinado en la Escuela de Arte de Toledo, con una inversión de 2 millones de euros y que llegará a 47 centros educativos, beneficiando a alrededor de 1.000 personas.

Además, ha anunciado que el lunes 12 de enero se presentará la propuesta de Castilla-La Mancha para FITUR 2026, donde el damasquinado tendrá un papel destacado.