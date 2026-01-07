El pueblo más frío de España amanece a -12,3 ºC y en aviso rojo: la Aemet pone en alerta a casi toda Castilla-La Mancha

Molina de Aragón (Guadalajara), el pueblo considerado como el más frío de España, ha vuelto a hacer honor a su fama y se ha despertado este miércoles, 7 de enero, marcando una temperatura mínima de -12,3 ºC. Un registro que por segundo día consecutivo obligaba a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar en la comarca de Parameras de Molina el aviso rojo por "peligro extraordinario" de bajas temperaturas.

La capital del Señorío de Molina, comarca conocida como la Siberia española, compone uno de los vértices del 'triángulo del hielo' junto a Teruel y el municipio de Calamocha. En esta extensión de terreno, se han registrado más de una veintena de capítulos de frío extremo -por debajo de -20 ºC- desde que en el siglo XIX se comenzaron a contabilizar registros.

A nivel nacional, la temperatura registrada este jueves en Molina de Aragón es la décima del país más fría del país, solo por detrás de zonas que no corresponden a núcleos urbanos de los Pirineos como Cap de Vaquèira (-17,4 ºC) o Sierra Nevada como Pradollano (-16,7 ºC).

Ese aviso de la Aemet, que permanecerá activo hasta las 9:00 horas, se extiende en nivel amarillo al resto de Castilla-La Mancha, a excepción de la zona más occidental de Toledo y Ciudad Real por mínimas de hasta -10 ºC. De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha activaba este martes a las 21:00 horas el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Fase de Alerta - Situación Operativa 0 para la provincia de Guadalajara.

Un registro que ha rozado Zaorejas (Guadalajara) a las 6:00 horas con -9,9 ºC y al que también se ha aproximado Nerpio (Albacete) y sus -8,4 ºC.

El mapa regional de los municipios más fríos lo completan la localidad conquense de Mira (-8,2 ºC a las 4:50 horas) y Brihuega con -7,7 ºC a las 7:00 horas.

Previsión

De cara a este miércoles, la Aemet prevé un día nuboso por la mañana en el nordeste y poco nuboso en el resto, tendiendo a nuboso con nubosidad baja por la tarde.

Es posible que se formen probables brumas y bancos de niebla en Ciudad Real y en la parte occidental de Cuenca y Guadalajara, y no se descarta alguna precipitación débil de nieve en las montañas del nordeste por la mañana.

Las temperaturas mínimas no registrarán cambios y las máximas irán en ligero ascenso en la mitad occidental y Guadalajara. Habrá heladas generalizadas débiles, moderadas en la mitad oriental y localmente fuertes en Parameras además de viento flojo a moderado de componente oeste.