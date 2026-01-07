El PSOE de Castilla-La Mancha critica al PP por "regalarse una encuesta" por los Reyes Magos

El PSOE de Castilla-La Mancha ha valorado el sondeo publicado por El Debate, del que se ha hecho eco este miércoles el PP regional. Una encuesta que asegura que la suma de PP y Vox daría la presidencia de la Junta a Paco Núñez.

El presidente del grupo socialista de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, ha recordado que "la encuesta importante es la del día de las elecciones".

Y ha bromeado indicando que "Núñez no se habrá portado muy bien con los Reyes Magos y por eso se ha regalado una encuesta que lo haga presidente".

Asimismo, Godoy ha expresado que los socialistas "seguirán a lo suyo, trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos".

"Las encuestas que el PSOE maneja le dan la mayoría absoluta de nuevo en el 2027 y son elaboradas por empresas que tienen o que están entre las diez con más fiabilidad", ha recordado.

Y ha afirmado que la presentada por el PP "está entre las tres últimas". "Esta es la estabilidad que quiere el Partido Popular o la confianza que quiere, prácticamente engañando a los ciudadanos casi ya en las encuestas", ha criticado.

"Regalo de Reyes"

Un discurso que ha refrendado el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, a través de sus redes sociales, afirmando que "hay quienes abren sus regalos de Reyes Magos el 7 de enero".

Según Gutiérrez, de las 45 encuestadoras acreditadas en España, "la que ha elegido Núñez para decir que tiene posibilidades de ser presidente es la número 42 en fiabilidad".

De las 45 encuestadoras acreditadas en España, la que ha elegido @paconunez_ para decir que tiene posibilidades de ser presidente es la número 42 en fiabilidad. Tiene un 0,5 en coherencia sobre 10. Un 1,5 en el poll check y un 0 en serie histórica.



— Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) January 7, 2026

"Hablan de Tezanos, pero el CIS tiene tres veces más puntuación en el ranking", ha sentenciado.