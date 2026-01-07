José Pablo Sabrido sustituirá a Milagros Tolón como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros ha nombrado este miércoles a José Pablo Sabrido como nuevo delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en sustitución de Milagros Tolón, quien el pasado 22 de diciembre juró el cargo como ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte.

Sabrido fue uno de los hombres fuertes y colaboradores estrechos de la ahora ministra durante las dos legislaturas que ostentó la Alcaldía de Toledo como concejal de Urbanismo, vicealcalde y portavoz del equipo de Gobierno.

