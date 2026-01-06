El segundo y tercer premio de la Lotería del Niño esquivan a Castilla-La Mancha: ningún décimo del 45875 y 32615

Después de que el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 correspondiente al número 06703 haya repartido suerte en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, el segundo y tercer premio han pasado de largo por la región.

El número 45875 correspondiente al segundo premio y dotado con 750.000 euros la serie y 75.000 al décimo no ha dejado ningún "pellizquito" en el territorio castellanomanchego. Sí lo ha hecho en O Porriño (Pontevedra), distintos puntos de Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y la ciudad de Madrid.

El tercer premio de 250.000 euros por serie y 25.000 euros por décimo ha recaído sobre el 32615 y ha esquivado Castilla-La Mancha para aterrizar en Burgos y Granada.

Más allá de los tres grandes botines, el sorteo ha repartido una amplia batería de pequeñas retribuciones. Las extracciones de cuatro cifras premiadas con 350 euros por décimo han sido los números 3.682 y 1.829, mientras que las 14 extracciones de tres cifras dotadas con 100 euros al boleto han recaído en 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248.

Por su parte, las extracciones de dos cifras que otorgan 40 euros por décimo han favorecido a los números 27, 54, 37, 44 y 94, completando así el cuadro de premios menores del sorteo. A ello se suman los reintegros 3,1 y 9 que otorgan 20 euros a cada décimo que termine en dichas cifras.

Detalles del sorteo

Un año más, el Sorteo Extraordinario del Niño reparte ilusión en pleno Día de Reyes, 6 de enero, y mucho dinero en premios, hasta 770 millones de euros. La segunda cita más esperada del calendario de Loterías y Apuestas del Estado, solo por detrás del Sorteo de Navidad, cumple 85 años como sorteo "oficial" este 2026, aunque su origen se remonta al siglo XIX.

Dentro de la emisión de esta edición que alcanza los 1.100 millones de euros, cada décimo opta a tres grandes premios:

200.000 euros para el primer premio .

. 75.000 euros para el segundo premio .

. 25.000 euros para el tercer premio.

A estos, se suman cientos de premios secundarios, terminaciones, aproximaciones y reintegros que aumentan las posibilidades de llevarse "un pellizquito". De hecho, el sorteo del Niño ofrece más probabilidad de premio que el de Navidad pese a que los importes sean más modestos.

Hacienda y los premios

Los premios más altos están sujetos a impuestos, tanto el primero como el segundo superan la barrera mínima exenta de 40.000 euros establecida por Hacienda. Esto significa que los agraciados con el primer premio recibirán no 200.000 sino 168.000 euros por cada décimo tras aplicarse una retención del 20 %.

Castilla-La Mancha mantiene viva su relación con la suerte en el Niño con un gasto medio de 21,56 euros por habitante, cifra superior a la media nacional. Además, el primer premio ha sonreído a los castellanomanchegos en múltiples ocasiones, cayendo en todas las provincias y en diferentes años — los más recientes, 2024 y 2020.

Muchos ven este sorteo como la última oportunidad de recuperar lo invertido en el Sorteo de Navidad o empezar el 2026 con un "colchoncito" y algo de fortuna.