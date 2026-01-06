Castilla-La Mancha desactiva el Metocam tras finalizar los avisos por nieve: se han registrado 48 incidentes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado a las 9:00 horas de este martes 6 de enero el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en toda la región tras finalizar los avisos por nieve emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La entrada de la borrasca Francis y de un frente de origen ártico obligó decretar el METEOCAM a las 23:00 horas de la noche del pasado día 4 de enero.

Durante estos dos días, se han registrado un total de 48 incidentes, la mayoría por presencia de nieve y hielo en algunas carreteras y vías públicas de la región.

La provincia más afectada ha sido Guadalajara con 37 altercados por la nieve, bajas temperaturas y hielo; le sigue Toledo con ocho incidentes; después Cuenca donde se han registrado un total de dos y Ciudad Real con un incidente.

Cuatro provincias en alerta este Día de Reyes

Este Día de Reyes, la Aemet ha activado alertas por frío y nieve en cuatro de las cinco provincias castellanomanchegas. La zona de Parameras de Molina (Guadalajara) se encuentra en aviso naranja por temperaturas que podrían alcanzar hasta los -10 grados y de igual forma, la zona de la Serranía estará en alerta amarilla por mínimas de hasta -6.

La provincia de Albacete, La Mancha de Ciudad Real y la Serranía de Cuenca también estarán en aviso amarillo por frío. Los termómetros han registrado valores de -4 grados y -6 grados, respectivamente.

Por último, en la comarca de Hellín y Almansa se podrían registrar nevadas en cotas entre 300 y 900 metros, con acumulados de hasta dos centímetros.